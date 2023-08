¿Qué pasa entre Maluma y Selena Gomez?

El próximo 25 de agosto Maluma lanza su sexto disco de estudio titulado 'Don Juan', por lo que sus fans se encuentran ansiosos de que llegue el día. En este contexto, el artista ha estado haciendo una serie de movidas publicitarias entre las cuales se destaca una entrevista con 'Entertainment Tonight'. Al parecer, la conversación llevó al cantante colombiano a confesar que le encantaría trabajar con Selena Gomez.

Maluma nació en Medellín Colombia y se convirtió en una estrella internacional. Imagen de Instagram @maluma.

En 2011 Maluma lanzó su sencillo 'Farandulera' y comenzó a ganar reconocimiento internacional. Años más tarde, su carrera tuvo un crecimiento exponencial con canciones como 'La Temperatura', 'Borro Cassette', 'El Perdedor' y 'Felices los 4'. A lo largo de su carrera, el colombiano ha colaborado con talentosos artistas latinoamericanos como internacionales. Según las declaraciones realizadas recientemente, se mostró interesado en la posibilidad de colaborar con la intérprete de 'Calm Down'.

Selena Gomez celebrando su cumpleaños. Imagen de Instagram @selenagomez.

En una conversación con 'Entertainment Tonight', Maluma confesó que estaba en medio de una importante conversación con Selena Gomez para trabajar juntos, sin embargo ella dejó de responder. Por este motivo, el artista de 29 años reveló: "Si tengo la oportunidad de trabajar con ella, será fantástico. Si no, todavía estoy aquí trabajando". Al parecer, el cantante colombiano estaría entusiasmado con la idea de llevar a cabo una colaboración musical con la figura de Disney Channel.

En el escenario de que esto no llegara a concretarse, la determinación de Maluma no se verá afectada, ya que continuará concentrado en su trabajo, dado que existen numerosas oportunidades por explorar. De hecho, en otra entrevista reveló que también le gustaría hacer un tema con sus colegas colombianas, Shakira, J Balvin y Karol G: "Podríamos ser como los Avengers o algo así... No sé si estarán de acuerdo, haré algunas llamadas".

Maluma cosecha más de 63,4 millones se seguidores en Instagram @maluma.

Mientras tanto, Juan Luis Londoño Arias, conocido por su nombre artístico 'Maluma', sigue muy emocionado y feliz de lanzar su nuevo disco. El artista paisa ha cambiado su imagen y ha prometido a sus fans ser "más maduro". El álbum es una obra de 19 canciones entre las que se destaca 'Coco loco', 'Según quién', 'Parcera', entre otros temas. De acuerdo a la información disponible, cuenta con la colaboración de artistas como Jowell y Randy, Yandel, Don Omar, Ryan Castro, etc.