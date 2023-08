Esta fue la etapa más difícil que vivió Karol G

Karol G se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, aunque hace muy poco debió pasar por una etapa más que difícil: en las semanas previas al lanzamiento de Mañana será mejor, no pudo ni comer ni dormir debido a los nervios que sentía. Ahora acaba de lanzar Mañana será mejor: Bichota Season, un álbum en el que va más allá en sus revelaciones personales.

Mañana será mejor marcó un antes y un después en la carrera de Karol G, la artista colombiana que desde hace años es una de las más populares y exitosas de la comunidad latinoamericana. El álbum salió al mercado en febrero de este año y aborda de forma honesta y directa el desamor que significó para La Bichota su relación con Anuel AA.

Además de los éxitos comerciales que generó el disco, Mañana será mejor abrió una nueva etapa para la joven como artista, una en la que se presenta más vulnerable y abierta con el mundo en materia de emociones y sentimientos.

Rolling Stone, medio que acaba de dedicarle una portada, resume el disco como “una crónica de la separación pública de su exprometido”. También sostiene que “se levanta sobre la creencia de que la vulnerabilidad podía ofrecerle una sensación de autonomía”.

Karol G estuvo muy consciente de esto, del hecho de qué ponía en juego con sus nuevas canciones. Tal es así que, durante las dos semanas previas a la publicación, no pudo ni comer ni dormir debido a los nervios.

Karol G habla de todo lo que significó para ella la salida de Mañana será mejor

“Estar tan expuesta en mi música fue ‘superheavy’ psicológicamente”, expresó La Bichota en diálogo con Rolling Stone. En línea con esto, agregó: “Imagínate que a ti te pase algo y entonces tú tengas que contarles a millones de personas lo que te pasó”.

Karol G, en la portada de la reciente edición de Rolling Stone con quienes habló sobre su nuevo álbum.

Asimismo, se refirió a la salida de Mañana será mejor: Bichota Season, material que publicó hace apenas unos días y que presenta una clara línea de continuidad con su antecesor.

“Es esta mujer que se siente orgullosa del punto en el que está, de todo lo que tuvo que pasar. De que nunca se dejó. De que siempre tuvo una voz interior que le decía: ‘Dale que tú puedes’”, revela acerca de sus nuevas canciones.

Se trata en definitiva de un proceso de emancipación, de crecimiento, de autosuperación personal. “Me han pasado muchas cosas en la vida y ya no me asustan. (…) Pero ya no me da miedo porque ya sé que ya las superé”, dijo entre otras cosas.

Por último, sus declaraciones dan a entender que disfruta de su presente, que vive su gran momento con enorme gratitud y que, lejos de quedarse estancada, sube su apuesta al ir por más.

“Yo me imaginé que iba a lograr muchas cosas en mi vida, pero la verdad nunca me imaginé el punto como hoy. Llegar a tantas personas, tocar a tantas personas en tantos aspectos… Como que me vuela la cabeza todavía”, confesó.