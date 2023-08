Esta es la serie con un picante guiño a lo Taylor Swift que no te podes perder, si tenes sospecha qué tu marido te es infiel

Las plataformas de streaming siguen apostando a renovados contenidos de romance, drama y acción. Es por ello qué en esta nueva oportunidad te traemos el avance oficial de 'Wilderness', la serie de Thriller psicológico qué llegará a Amazon Prime Video el 15 de septiembre y que cuenta con la promoción de la canción 'What you make me do' de Taylor Swift, perteneciente al disco de estudio, Reputation de la artista.

Avance oficial

¿De qué se trata?

La historia gira entorno a Liv (interpretado por Jenna Coleman) y Will (personificado por Oliver Jackson - Cohen), una pareja en matrimonio qué deciden irse a vivir a Nueva York, para recomenzar de nuevo teniendo una vida a base de grandes lujos, glamour y en el qué presumen su gran felicidad hasta qué de golpe la mujer descubre qué el hombre qué la acompaño gran parte de sus años le es infiel y allí monta un plan de venganza qué el jamás olvidará.

Fuente: imagen - Amazon prime

poster oficial de Wilderness

'Taylor's version'

Luego del juicio qué enfrentó contra Scooter Braun, Taylor Swift se propuso regrabar todas sus piezas musicales y una de las grandes sorpresas qué ha llamado la atención fue su idea de ceder sus derechos para qué las producciones pudieran ponerlo en reproducción, así ha pasado con las canciones 'This love' y 'Back To december' qué estuvo en la serie del 2022 'El verano qué me enamoré y también pasó con Wildest Dreams qué fue utilizada para el avance oficial de la película infantil 'Spirit - Indomable' (2021).

FICHA TÉCNICA

El elenco lo completan: Marsha Stephanie Blake, Jake Foy, Ashley Benson, Eric Balfour, Claire Rushbrook, Jonathan Keltz, Geoff Gustafson, Talia Balsam, Natalie Sharp, Crystal Balint, Vanessa Walsh, Nick Preston, Morgana Van Peebles, David Stuart y Francisca Dennis

La serie está dirigida por So Yong Kim y bajo la producción de Elizabeth Kligariff y Marnie Dickens con co producción de Firebird pictures.