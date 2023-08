Desde Galicia, Ester Expósito enamoró a todos con una increíble microbikini bordó

Ester Expósito decidió tomarse unas calurosas y distendidas vacaciones por Galicia y es qué la actriz y modelo a lo largo de estos últimos días le ha ido compartiendo a sus más de 27 millones de followers vía Instagram cómo fue su tiempo de descanso luciendo diferentes e hipnóticos looks para la red.

Fuente: Imagen - instagram @ester_exposito

Posando entre arboledas y yuyos verdes.

"Atravesao", reza la descripción qué puso Ester Expósito y qué lo acompañó con un extenso carrousel de fotografías modelando con outfit bien europeo de tres piezas de indumentaria un body estampado llamada 'Archivo Ashley Script Print Hanky' de Urban Outfiters valuado en 17 euros, campera clásica negra, mini falda plisada y por debajo le sumó unas medias largas y zapatos uniformados 'Monolith Brushed Leather Loafers', valuado en 950 euros y qué otras de las estrellas qué apostó por el mismo calzados fue Hande Erçel y Lizge Commert (parte del elenco de 'Todo por mi hogar'. Pero ello no es todo si no qué para terminar el look agregó una cartera vintage en dorada de la marca internacional Gucci.

¿Nueva destreza?

Otro de los puntos qué más ha llamado la atención fue el descubrimiento de una nueva pasión por Ester, puesto qué otra de las tantas actividades qué escogió para hacer fue surf dónde no faltaron risas y un gran equipo qué la acompañó en todo momento.

Fuente: Imagen - Instagram @ester_exposito

Concentración y diversión asegurada.