No quedan dudas de que Claudia Albertario es una de las actrices argentinas más bellas. Se encuentra viviendo en Miami y, desde allí, diariamente llama la atención de sus cientos de seguidores en Instagram. Ahora, la ex participante de The Challenge cautivó con su gran belleza desde el auto.

Claudia Albertario cautivó con su gran belleza desde el auto

Albertario saltó a la fama a fines de la década de los '90 gracias a una publicidad de telefonía celular. "Fue un trampolinazo impresionante para mí, por todo lo que siguió. Televisión, cine, estar al lado de un Guillermo Francella y hacer comedia con un Gerardo Romano, toparme con gente grosa, y aprender mucho, como Moria Casán, Gerardo Sofovich, Carmen Barbieri. Fue bárbaro, hermoso", contó en diálogo con Teleshow.

Y reconoció: "Parece que fue ayer y es muchísimo: no siento como si fuera tanto tiempo. Para mí fue ayer, y acá estamos: con muchos cambios".

"Fue algo inesperado, muy fuerte, importante, lindo, todo lo que me pasó después. Mario Pergolini diciendo 'la nueva Gracielita Alfano', todo el mundo hablando del 'nuevo shock', me comparaban con Susana Giménez", admitió Albertario.

Claudia Albertario cautiva en las redes sociales

"A partir de ahí me pasaron un montón de cosas lindas, por eso se me vienen un montón de sensaciones reconfortantes al pensar en la publicidad del celular", aseguró la actriz que desde hace más de una década está instalada en los Estados Unidos.