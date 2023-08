Ninel Conde revela que tuvo un romance con Luis Miguel: "Es un caballero"

Ninel Conde es una personalidad mexicana muy popular que ha trabajado en la televisión, el ámbito de la belleza y el escenario musical. Recientemente la cantante se ha posicionado en el foco de atención, luego de ventilar que en el pasado tuvo un romance fugaz con Luis Miguel. Al parecer, la artista fue parte de las conquistas del 'Sol de México'.

A lo largo de su carrera, el intérprete de 'Ahora te puedes marchar' ha sido catalogado como galán y rompecorazones. De hecho ha mantenido romances con diversas personalidades famosas como Luz Elena González, Isabella Camil, Mariah Carey, Adela Noriega, Mariana Seoane, Stephany Salas y Aracely Arámbula. Cabe aclarar que las dos últimas mujeres son las madres de sus tres hijos.

Luis Miguel se encuentra presentando su gira en Latinoamérica. Imagen de archivo.

Recientemente, en el reality show 'Secretos de las Indomables' Alicia Machado, Paty Monterola y Yuri confesaron que formaron parte de la lista de romances de Luis Miguel. En este contexto, Ninel Conde, que también participa del elenco del reality, sorprendió a la audiencia al revelar que también sucumbió a los encantos del artista mexicano.

Ninel Conde es una talentosa actriz, modelo y cantante mexicana. Imagen de Instagram @ninelconde.

"Ahí salió todo. Porque bueno, estábamos entre mujeres, entre viejas chismeando, imagínense, increíble. Es un caballero, un tipazo. Nunca hablé al respecto porque no, ni para qué. El hubiera no existe ¿Quién no querría quedarse con ese muñeco, no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento y él andaba desubicado. Al día de hoy está más aterrizado", confesó Conde.

Secretos de las indomables

El reality show protagonizado por Alicia Machado, Yuri, Ninel Conde, Patricia Manterola, Amara "La Negra", y Zuleyka Rivera, se estrenó el pasado 17 de agosto para México y toda América Latina a través de la señal Canela TV. Al parecer, a principio de año las celebridades fueron convocadas para grabar el reality. Diez episodios donde las mujeres revelan los secretos que las llevaron a convertirse en las reconocidas "indomables".

Mira el video