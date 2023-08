La alocada fiesta de divorcio de Britney Spears

El pasado 17 de agosto salió a la luz que Britney Spears y Sam Asghari terminaron su relación, después de 6 años juntos y apenas 15 meses de matrimonio, puesto que se casaron en junio de 2022. La noticia del divorcio causó una conmoción entre los fanáticos de la cantante, así que desde ese momento han estado circulando suposiciones del verdadero motivo por el cual se separaron. Muchos apuntan a que los últimos meses de convivencia fueron tensos para la pareja.

Al parecer una fuente habló con 'TMZ' y reveló que Asghari habría encontrado a su esposa cometiendo una infidelidad, por lo cual tuvieron una acalorada discusión que finalizó luego de que él abandonara la casa. De acuerdo a los rumores, Spears lo habría engañado con un empleado que trabaja en la mansión. En consecuencia de esto, el drama desencadenó un pedido de divorcio por parte del muchacho de 29 años.

Britney Spears y Sam Asghari estuvieron juntos seis años. Imagen de Instagram @britneyspears.

La noticia fue compartida por diversos diarios internacionales, acaparando la atención de miles de personas. Por su parte, la interprete de 'Toxic' quiso contar su propia versión de los hechos, así que utilizó su cuenta personal de Instagram: "He tratado de mostrarme siempre fuerte y en mi Instagram puede parecer que todo es perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos". Britney agregó que no iba a explicar el motivo de su separación, porque no era "asunto de nadie".

Por otro lado, la artista reveló que le gusta mostrar sus emociones y cómo se siente realmente, así que desde ese momento ha compartido una serie de fotos y videos. En una de las publicaciones subió un posteo en topless, recostada en la cama, tapándose sutilmente con las sábanas. Además, Britney mostró algunos detalles de lo que fue su "fiesta de divorcio", un clip donde aparece rodeada de hombres sin camisa que la levantan entre sus brazos y bailan sin parar.

"¡¡¡Cuando vas a reunirte con un supuesto "amigo" y manejas una hora por pollo!!!", comienza el mensaje de Spears, donde relata cómo fue la noche amigos. Para finalizar expresa: "¿¿¿¿¿¡Entonces qué hace una perra como yo!!??! ¡Me puse mi vestido verde y me aparezco en casa de mis amigos! ¡¡¡Invité a mis chicos favoritos y JUGÉ TODA LA NOCHE!!!". Los videos que compartió la cantante causaron sorpresa a sus 42 millones de seguidores en Instagram, quienes decidieron enviarle mensajes de apoyo para los momentos posteriores al divorcio.