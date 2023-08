Frente al espejo, Manelyk González presume su privilegiada figura en la red

Manelyk González es una de las celebrities internacionales qué más da qué hablar por su elocuente belleza, la también modelo en las últimas horas compartió una gran noticia por medio de Instagram y fue el regreso al último reality show del qué estaba participando llamado ‘Los 50’ un ciclo de entretenimiento dónde los participantes se enfrentar a diversas destrezas y luego a una etapa de eliminación, de la cual la artista ha quedado eliminada. Así fue cómo hizo su triunfal regreso qué generó mucha sorpresa entre sus compañeros.



La reincorporación de Manelyk González

“De mí no se libran tan fácil, de queen is back”, reza la descripción qué Manelyk González puso en su último reel y lo acompañó con el fragmento en el que se muestra su explosivo regreso a la casa llegando en un helicóptero y dejando a todos completamente atónitos frente a su reaparición y en el qué se la oyó un picante discurso: "Estoy agradecida por los qué votaron para qué me quedara. Estoy super decepcionada por algunos de ustedes...igual yo no vine a ser enemiga de nadie, no sé por cuánto tiempo más me voy a quedar", expresó a cámara.

Trabajo constante

Sucede que además de ser una chica reality habiendo pasado también por otros cómo Acapulco Shore, Manelyk tiene su tiempo reservado para el entrenamiento de su cuerpo y es qué todos los días tiene un horario en el qué se dedica a hacer una seguidilla de ejercicios para siempre estar en forma y con diversos outfits deportivos que deja a la vista su increíble silueta.

Fuente: Imagen - instagram @manelyk_gonzalez

frente al espejo.

Muy ocupada de mantener un equilibrio saludable, Manelyk prioriza reservar un momento del día y aquí te compartimos algunos de sus elegidos de extrema comodidad.

El último qué subió de corta duración se la observa frente al espejo, siendo qué es una de las influencers qué más elige presumir su cuerpo frente al espejo. En la primera se la vio luciendo una remera de manga corta estampada y debajo un short.

En la segunda y con auriculares de por medio Manekyk lució un atuendo más jugado, remera musculosa blanca y por debajo un body negro bien ajustado mientras qué en la última da cuenta de un nuevo reto semanal y escogió de confort una remera corta, short rosado, medias largas de futbol de Nike y zapatillas de la misma marca internacional.