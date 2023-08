El motivo por el cual Jennifer Aniston prefiere la soltería

Jennifer Aniston ganó fama mundial gracias a su interpretación de Rachel Green en la aclamada serie de televisión 'Friends'. Su renombrada carrera abarca décadas de éxitos y se extiende por el cine, la televisión, la producción y demás. Por este motivo, su nombre es sinónimo de versatilidad, talento y elegancia en la industria del espectáculo. Recientemente, la celebridad participó en una entrevista y habló sobre su vida sentimental.

La actriz ha estado casada en dos oportunidades, del 2000 al 2005 con Brad Pitt y de 2015 a 2018 con Justin Theroux. En la actualidad, Aniston se encuentra disfrutando de la soltería, así que en una reciente conversación con la revista WSJ, ha reflexionado sobre el tema. Parece que la intérprete abrió su corazón para exponer cuestiones de su vida privada y el motivo por el que le cuesta estar en pareja.

Jennifer Aniston posando para Allure. Imagen de Instagram @jenniferaniston.

"Creo que siempre me resultaron difíciles las relaciones porque yo era un poco solitaria. Mi familia y mis padres no me invitaron a crecer con el deseo de tener pareja", comentó Jennifer, haciendo referencia al divorcio de sus padres cuando era una niña. Hay que tener en cuenta que la aclaración de la actriz surgió porque creció en el contexto de una sociedad que animaba a las personas a encontrar el amor, tal como si fuera un requerimiento obligatorio.

"No me gustaba la idea de 'sacrificar quién eras o lo que necesitabas', así que realmente no sabía cómo hacerlo. Fue casi más fácil estar en solitario. No me entrenaron en la filosofía de dar y recibir", agregó Aniston. Por otro lado, la actriz explicó: "Sé que se trata de simplemente no tener miedo de decir lo que necesitas y lo que quieres, pero sigue siendo un desafío para mí en una relación".

Jennifer Aniston ha participado en películas como 'Misterio a bordo', 'Una esposa de mentira', etc. Imagen de Instagram @jenniferaniston.

Para cerrar la idea, la intérprete de Rachel Green confesó que es muy buena en los trabajos que tiene, pero en el amor las cosas son diferentes: "es la única área que es un poco...", dejó su declaración suspendida en el aire. La gran carrera de Jennifer, sus logros y su resplandor como estrella reafirman que su camino está completo sin la necesidad de compartirlo con una pareja. No todos sienten la inclinación de compartir su vida con otra persona.