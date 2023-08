Recuerdos exclusivos de la boda de ensueños de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck estuvieron juntos a principios de la década del 2000 y el público los apodó como 'Bennifer'. Pese a que parecían la pareja perfecta en 2004 rompieron su relación. En 2021, las celebridades se reencontraron y el año pasado contrajeron nupcias y celebraron dos bodas de ensueño. El día de ayer, la 'diva del Bronx' publicó una serie de fotos para celebrar su aniversario de matrimonio.

La boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Georgia. Imagen de Instagram @jlo.

Ben y Jennifer fueron una de las parejas más queridas de los 2000, pero las diversas circunstancias de la vida los llevaron a tomar caminos separados, por esta razón, en el interín tuvieron otras relaciones e incluso formaron familias. Affleck se casó con Jennifer Garner y Lopez contrajo matrimonio con Marc Anthony. En 2021 comenzaron a surgir rumores e incluso fotografías que sugerían que Ben y JLo habían retomado el vínculo.

En 2022 reavivaron el romance y se dieron una segunda oportunidad, hasta que por fin se casaron. El 16 de julio de 2022, la pareja viajó a Las Vegas y subió al altar en una ceremonia privada, donde se encontraban los hijos de las celebridades y el personal cercano a la pareja. Un mes después Affleck y Lopez celebró una boda de ensueños en una propiedad del actor ubicada en Georgia.

El beso de Jennifer Lopez y Ben Affleck en la boda. Imagen de Instagram @jlo.

Como pasó un año desde el evento, Jennifer subió una publicación en su perfil de Instagram, donde la siguen más de 250 millones de usuarios, y le dedicó unas tiernas palabras a su esposo. "Hoy hace un año. Querido Ben, sentado aquí solo. Mirando mi anillo. Me siento abrumado. Me hace querer cantar cantar. Cómo terminamos aquí. Sin un rebobinado. Oh, Dios mío. Esta es mi vida... Jennifer", escribió JLo al pie de las imágenes.

Al parecer la cantante dejó las líneas de una de las canciones que escribió para su marido, que pertenece a su nuevo disco, cuya fecha de lanzamiento se desconoce. En las imágenes se puede ver a la pareja rebosante de alegría, dándose un beso bajo un cielo iluminado por los fuegos artificiales, mientras que en otra de las instantáneas el actor carga a su esposa entre sus brazos. Parece que las celebridades están muy enamoradas.