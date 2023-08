Los negocios multimillonarios de la hija de 10 años de Kim Kardashian

La familia Kardashian es ampliamente conocida por su riqueza y su éxito en los negocios y el entretenimiento. La fama del clan comenzó principalmente con el reality show "Keeping Up with the Kardashians", pero con el paso de los años han diversificado sus fuentes lanzando sus propias líneas de productos, marcas de moda, maquillaje y otros proyectos. Al parecer, todo indica que North West será la primera en armar su imperio, ya que se la ha relacionado a varios negocios antes de su cumpleaños número 10.

North nació en el seno de una familia rica y famosa, ya que es hija de Kim Kardashian, la reconocida modelo, personalidad de TV y empresaria estadounidense, y de Kanye West, el productor y rapero. Frecuentemente se comenta que todo proyecto en el que se involucra la socialité se transforma en un emprendimiento exitoso, y al parecer, su hija ha heredado la misma habilidad para los negocios.

Kim Kardashian demuestra el amor que siente por su hija cada vez que tiene una oportunidad. Imagen de Instagram @kimkardashian.

Según la información de Page Six, hace unos meses atrás, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos recibió una solicitud para patentar el nombre de los cuatro hijos de Kim Kardashian: North (10), Saint (8), Chicago (5) y Psalm (4). Parece ser que la mayor fue quien llamó la atención ya que se la asoció a proyectos comerciales de grandes magnitudes.

Como dijimos anteriormente, North West nació como una celebridad y a medida que han pasado los años, ha demostrado interés por en la moda, haciendo apariciones con su madre en importantes eventos, y también se ha mostrado cercana al mundo de la belleza. De acuerdo a la información del diario estadounidense, la pequeña de 10 años se ha inspirado para crear una línea de productos para el cuidado de la piel y una colección de juguetes, cuya fecha de lanzamiento es un misterio.

Kim Kardashian y North West en el Fashion Week. Imagen de Instagram @kimkardashian.

Kim y North tienen una cuenta de Tik Tok con más de 16 millones de seguidores, donde comparten secretos de belleza, rutinas de maquillaje, peinado, bailes y todo tipo de contenido. Por este motivo, no es una sorpresa que la pequeña haya querido introducirse en el mundo del 'beauty'.