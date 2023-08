Con una camisa blanca y jean, desabrochado Miley Cyrus se confiesa, previo a la llegada de su nuevo single 'Used to be young'.

Miley Cyrus está en un gran presente a nivel laboral, la cantante de 'Flowers', el 25 de agosto estrenará 'Used to be young' y así fue cómo por medio de Instagram comenzó toda uan extensa promoción qué incluyó infartantes postales entre mensajes sentidos respecto de su infancia / adolescencia cuándo interpretó a Hannah Montana.

Nueva era

Por empezar Miley Cyrus subió un posteo tiempo atrás hablando de 'Endless Summer Vacation', su nuevo álbum y qué pensó en regalo para sus seguidores por el cariño durante tantos años.

Fuente: imagen - instagram @mileycyrus

Las palabras de Miley Cyrus

"Para mayor claridad, me siento conectado con mis fans AHORA más que nunca. Cuando yo gano, NOSOTROS ganamos. Incluso si no los veo cara a cara todas las noches en un concierto, mis fans se sienten profundamente en mi corazón", reza la descripción con la que Miley daba cuenta a un mensaje cargado de emotividad.



"Constantemente estoy creando e innovando nuevas formas en las que puedo mantenerme conectado con la audiencia que amo, sin sacrificar mis propios elementos esenciales", siguió en cuánto a las transformaciones qué realiza de forma diaria para siempre mantener el intacto el cariño de la gente.



"Actuar para TI ha sido uno de los mejores días de mi vida y continuaremos este viaje juntos como lo hemos hecho durante las últimas dos décadas. Esto no tiene nada que ver con la falta de aprecio por los fanáticos y todo tiene que ver con que simplemente no quiero estar listo en un vestuario. Cuál es la realidad de la vida en el camino", continuó.



"Estas miradas que he estado dando no viajan bien. Las miradas de archivo no se doblan. Simplemente no quiero dormir en un autobús en movimiento. No es lo mejor para mí en este momento, y si has estado siguiendo mi carrera, sabes que siempre cambio y la forma en que me siento al respecto también podría cambiar. Te amaré por siempre, solo estoy en mis vacaciones de verano sin fin", cerró sin dejar de mencionar su nuevo álbum 'endless summer vacation".

El mini adelanto

Caminando hacia adelante en una zona oscura, se la ve a Miley acercandose lentamente con un body rojo de brillos y remera de Mickey Mouse.

"25 de agosto. Solía ser joven. En la celebración del lanzamiento de mi nuevo single Endless Summer Vacation (sesiones en el patio) continúa. 24 de agosto a las 10 pm EDT en ABC. Esta vez con una entrevista retrospectiva compartiendo historias sobre los primeros 30 años de mi vida en honor a U2BY. Esta canción está dedicada a mis fieles fans. TE amo por amar cada versión de MI. Siempre, Miley", escribió dando el anuncio en grande respecto a la entrevista qué se va a estar transmitiendo previo a qué salga su nuevo single 'used to be young".

3 looks

Además de la entrevista, Miley mostró en forma de adelanto tres looks qué forman parte de esta nueva entrega qué llega tiempo después a la salida de Flowers.

Fuente: imagen - @mileycyrus

sesión fotográfica sensual.

Allí se puede notar, una primera foto en la qué lleva un conjunto en verde: top y short, seguido de ello una camisa blanca, jean desabrochado y gafas de sol, mientras la principal de la promoción la tiene a ella en una postura más de protección y a su vez de debilidad al mostrarse seria a cámara y agachada con torso semi desnudo, medias de redes y sandalias vintage.

Estallido en la red

Al ver qué aparecía la fecha de 25 de agosto y que gira entorno a su éxito por Hannah Montana muchos fans inundaron la red social de Twitter con varias referencias y hasta la fecha en la qué hace mención puesto qué coincide con el cumpleaños de su papá con quién hoy en día no tiene buen vínculo.

Fuente: imagen - twitter

la comparativa de los fanáticos con la Miley del pasado y del presente.

Entre los memes qué fueron circulando también se destaca el tweet de @mileycyrus hablando sobre la fecha clave qué eligió: "Miley también llora en su entrevista de Disney+ cuando habla de Noah, su hermana pequeña y la nueva canción 'thousand miles' que inicialmente escribió sobre ella hace años.

Miley siempre ha amado a Noah y probablemente esté desconsolada de que estén en esta pelea familiar en este momento", twitteó @mileycyrusupdates haciendo referencia a un extracto puntual em el qué Miley estrenó la primera parte de su 'endless summer vacation -Backyard session' y cómo en un momento se quiebra ante los centenares de conflictos qué llegaron a hacer que la separación de familias fuera al instante.

La creación de 'Used to be young'

En las últimas horas Miley ha sumado un extenso y significativo posteo refiriendose a su vida personal y qué plasma en la nueva canción qué saldrá en todas las plataformas digitales el día 25 de agosto, dónde saca su costado más privado.

Fuente: imagen - instagram

El discurso de Miley que antecede

su historia en primera persona.

"Solia ser joven. 25 de agosto. Estas letras fueron escritas hace casi 2 años al comienzo de mi ESV. Fue en un momento en el que me sentí incomprendido. He pasado los últimos 18 meses pintando una imagen sónica de mi perspectiva para compartirla contigo. Ha llegado el momento de lanzar una canción que podría perfeccionar para siempre. Aunque mi trabajo está hecho, esta canción continuará escribiéndose sola todos los días. El hecho de que permanezca inconcluso es parte de su belleza. Esa es mi vida en este momento... Inacabado pero completo. Sinceramente, Miley", escribió.