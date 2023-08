Romina Malaspina enseña de más y causa una revolución

Romina Malaspina es una de las ex 'Gran Hermano' que participará en el Bailando 2023, por lo tanto su perfil se ha posicionado en el centro de atención de los medios. Recientemente la modelo y DJ subió un posteo que dio que hablar, puesto que enseñó de más, así que causó una oleada de suspiros.

La mediática se hizo famosa por su participación en el programa de televisión 'Gran Hermano' en Argentina, en su edición de 2015. Desde entonces, ha seguido manteniendo su presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde comparte contenido relacionado a la música, moda, estilo de vida y viajes. Además, durante la pandemia trabajó en la conducción de dos programas de noticia del Canal 26.

Romina Malaspina tiene más de 2,5 millones de seguidores en Instagram @romimalaspina.

Sus proyectos en la televisión y las redes sociales le han servido para cosechar una base sólida de seguidores. De hecho, en su cuenta personal de Instagram la siguen más de 2,5 millones de usuarios. Por este motivo Romina suele compartir todo tipo de contenido en su perfil, fotos y videos de su día a día, su trabajo en el modelaje, la televisión e incluso los eventos donde se presenta como DJ.

Romina Malaspina enseña la ropa interior. Imagen de Instagram @romimalaspina.

Hace unas horas atrás, Malaspina encendió la temperatura de la red, luego de compartir un provocativo posteo. En esta ocasión, la modelo posó con un atuendo fiel a su estilo, unos pantalones cargo con estampado militar y dejó asomar su ropa interior. Para la parte de arriba llevó un top manga larga con una abertura en la parte del busto y agregó unas gafas de sol y otros accesorios a tono.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar, así que enseguida llenaron el post de 'me gusta', reacciones y comentarios. Varios usuarios le dedicaron piropos a Malaspina e incluso la mismísima Joaqui le dedicó un mensaje a la ex 'Gran Hermano', puesto que le escribió: "Perfecta sos".