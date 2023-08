La bajada de línea de Victoria Beckham a David en medio del gol de Messi

Desde que llegó Lionel Messi al Inter de Miami, el equipo ha logrado un avance histórico. El pasado sábado 19 de agosto fue un día inolvidable para el club, ya que vencieron al Nashville SC y se consagraron campeones de la Leagues Cup 2023. Recientemente se ha viralizado un divertido video protagonizado por uno de los propietarios del club, David Beckham.

El equipo de Florida se consagró campeón ante una tanda de penales tras el empate 1-1 en el tiempo regular. Imagen de Instagram @davidbeckham.

Al parecer, el clip fue grabado en el partido previo a la final, cuando el Inter de Miami se enfrentó al Philadelphia Union. Las imágenes capturaron la euforia y la felicidad del público, luego del segundo gol de Messi. En un momento la cámara apunta al ex exfutbolista británico que se muestra alineado a la euforia del público, sin embargo recibe un reto por parte de Victoria Beckham, su esposa.

La familia Beckham el día de la final. Imagen de Instagram @davidbeckham.

El segundo gol que marcó Lionel desató una oleada de aplausos y gritos por parte del público y David Beckham no se quedó atrás. El inglés se levantó del asiento y gritó eufórico, agitando sus brazos y levantando un puño. Cuando Victoria vio la reacción de su esposo, puesto que se encontraba sentada junto a él, lanzó una mirada y no emitió ni una sola palabra, pero el ex deportista entendió el mensaje indirecto.

David Beckham cambió su actitud, se calmó y comenzó a aplaudir de forma más contenida y educada. Al parecer a Victoria prefiere que su esposo siga los modales británicos y un festejo eufórico en la cancha no entra en el protocolo y las normas de comportamiento social típicas en el Reino Unido. Obviamente, el ex deportista no pudo contener la felicidad de ver al ídolo del fútbol metiendo un gol.

Mira el video

El video que documentó el momento se ha viralizado en internet, así que los usuarios han dejado miles de comentarios en Twitter. Mientras que algunos se rieron del comportamiento de los Beckham, otros intentaron justificar la situación: "Lo siento, pero nadie me impedirá chillar como loco un gol. A esa mujer le falta pasión y saber divertirse, qué corta rollos", "Creo que tiene que ver con los protocolos al tener un titulo asignado por la Corona. Es Sir", "Compórtate! Tu eres de status. Es lo que trata de entender sus acciones".