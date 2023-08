Kendall Jenner lleva un vestido de espalda descubierta y conquista la red

Kendall Jenner ganó gran popularidad participando en 'Keeping Up With The Kardashians', el programa de telerrealidad que gira en torno a la vida de su exitosa y adinerada familia. Además de ser considerada como una de las figuras más populares de la televisión estadounidense, la mediática ha trabajado para crear una carrera en el modelaje y los negocios. Hace unas horas, la estrella subió un carrete de fotos a Instagram y causó una lluvia de suspiros.

De acuerdo a la revista Forbes, Kendall Jenner es una de las modelos mejor pagadas en la industria de la moda. El éxito de la celebridad se debe a sus contratos de publicidad, su participación en desfiles, revistas e incluso algunas colaboraciones con empresas de renombre. Jenner trabaja en el ámbito del modelaje desde los 13 años y ha desfilado para marcas como Versace, Prada, Jacquemus y demás.

Kendall Jenner es una modelo y personalidad de televisión. Imagen de Instagram @kendalljenner.

La exposición de Kendall la ha llevado a ganar reconocimiento en la industria del espectáculo, pero también a formar una gran base de seguidores y esto se refleja en sus redes sociales. En efecto, en su perfil de Instagram la siguen más de 293 millones de usuarios. Por este motivo, la supermodelo constantemente comparte fotos y videos para enseñar detalles de su vida.

Recientemente, Jenner se animó a publicar una serie de instantáneas del fin de semana. Al parecer la modelo salió a cenar a un restaurante de lujo, así que se vistió acorde para la ocasión, con un bellísimo vestido largo de espalda descubierta. Un diseño negro que combinó con unos zapatos de tacón, un mini bolso y el cabello recogido en un moño alto.

El post de Kendall Jenner se llenó de 'me gusta' y comentarios. Imagen de Instagram @kendalljenner.

Los usuarios llenaron la publicación de 'likes', reacciones y comentarios con elogios dirigidos a Jenner. Parece que la belleza de Kendall dejó a todos sorprendidos, incluyendo a su hermana Khloé Kardashian, ya que le escribió varios comentarios expresando: "Estoy un poco obsesionada contigo. Nunca he visto un humano más sexy".