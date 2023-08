Karol G está experimentando un período excepcional en su carrera y vida personal, alcanzando altos niveles de éxito en ambos ámbitos. El pasado 11 de agosto lanzó 'Mañana será bonito (Bichota Season)' un mixtape que da continuidad a su cuarto álbum, publicado en febrero de este año. Sumado a esto, la artista colombiana se encuentra en medio de una gira musical en Estados Unidos. Al parecer, el último concierto que dio en Los Angeles estuvo repleto de celebridades famosas que asistieron para apoyar su música.

"La Bichota" dio inicio a 'Mañana será bonito Tour' el pasado 10 de agosto. El 18 y 19, se presentó en el Estadio Rose Bowl de Los Angeles y realizó un espectáculo inolvidable para los miles y miles de asistentes. Somos conscientes de que Karol G cuenta con una gran cantidad de seguidores que la valoran por su destreza musical y talento. Sin embargo, en días recientes hemos notado que numerosas personalidades famosas también siguen y apoyan su carrera.

Karol G y Selena Gomez comparten un momento de hermandad. Imagen de Instagram @selenagomez.

En el último show de Los Angeles estuvo presente Selena Gomez, ya que ella misma se encargó de publicar un par de fotos del recital. La intérprete de 'Calm Down' subió un carrete de imágenes abrazando a Karol G, en el backstage del estadio y además le dedicó un mensaje a su amiga: "Sister from another mister", una frase que se utiliza en el inglés para hacer referencia a una amiga que conoces muy bien y con la que tienes una muy buena relación. Hace algunas semanas atrás, la cantante colombiana asistió a la celebración de cumpleaños de la artista estadounidense, donde las observamos disfrutando de la música y bailando en el club. Al parecer, entre las dos artistas ha surgido una sólida amistad.

Parece que Karol G y Selena Gomez son grandes amigas. Imagen de Instagram @selenagomez.

La publicación de Selena Gomez causó furor en la red, así que al momento cosecha más de 3,4 millones de 'likes' y miles de comentarios por parte de los usuarios. Los fanáticos de las artistas dejaron en claro que esperan ansiosos una colaboración: "Bueno reinas colaboren, saquen el remix de buscando amor para revelación 2.0", "Es hora de una colaboración entre estas dos reinas", "Ok, ahora necesitamos una colaboración, queremos un poco de Tusa".