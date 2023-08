Shakira lleva los conjuntos de lencería a otro nivel

Shakira es una de las artistas latinas más queridas en el mundo del espectáculo. Si bien ha estado pasando momentos muy difíciles luego de su separación con Gerard Piqué, desde que se mudó a Miami ha renacido como una mujer fuerte y empoderada. Al parecer el cambio de aire le hizo bien para concentrarse en su carrera artística, disfrutar del tiempo con sus hijos y sanar sus heridas. Recientemente, la cantante compartió una serie de imágenes que causaron una revolución, ya que dejó ver parte de su lencería.

Shakira presume su belleza en Instagram.

Desde que Shakira se mudó a Estados Unidos la hemos visto como una mujer renovada, trabajando en sus nuevos proyectos musicales, pasando tiempo de calidad con sus hijos y saliendo de fiesta con sus amigos. Al parecer los días en Miami no pasan desapercibidas para la cantante, porque se ha puesto como objetivo disfrutar al máximo esta nueva etapa de su vida.

Hace unas horas atrás, Shakira se animó a compartir en su cuenta personal de Instagram, donde la siguen más de 88 millones de seguidores, un carrete de imágenes que dieron que hablar. La cantante de 'Copa vacía' se ha dejado ver llevando un conjunto de lencería en color rojo, un diseño con tiras cruzadas en la parte del busto. Si bien, la artista mostró la totalidad del conjunto, los usuarios enloquecieron con las fotos.

Shakira lleva un conjunto de lencería rojo. Imagen de Instagram @shakira.

La reacción por parte de los usuarios no se hizo esperar, así que al momento la publicación cosecha más de 733 mil 'me gusta', miles de comentarios y reacciones por parte de sus fans. "Like si crees que Piqué perdió demasiado", "La hermosura hecha en persona", "Este es el rostro de una solterona empoderada y bella señores!", "Bellísima nuestra representante de la música en Latinoamérica. Sigue brillando, eres un icono para todas las nuevas generaciones", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Pasó más de un año de que Shakira y Piqué anunciaron su separación, pero los fanáticos de la cantante no han perdonado al ex jugador de fútbol. Cada vez que tienen la oportunidad, le recuerdan al dueño de Kosmos todas las cualidades de Shakira que se perdió.