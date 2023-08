Minerva Piquero contó la verdad detrás de su enfermedad

Minerva Piquero se hizo popular en la década del 90, siendo la meteoróloga de Antena 3 Noticias. Desde ese entonces, nunca dejó de estar en los medios de comunicación, siendo presentadora y luego directora de comunicación, cargo que supo ocupar muy bien. Hace pocos meses, volvió a estar frente a cámaras en el programa Disfruta Madrid del canal autonómico Telemadrid.

En 2013 comenzó a sufrir problemas de tiroides, contando recién en 2019 que había sufrido de hipotiroidismo. Respecto a los cambios físicos que la enfermedad le produjo, manifestó en una entrevista para Diez Minutos lo siguiente:

"Han sido tan injustos… Es como si tú vas a la peluquería y de repente ves que están hablando de tu cambio físico criticándote, vas a la frutería y lo mismo… Y por algo que no está en tu mano".

La presentadora Minerva Piquero está disfrutando de su actualidad en Telemadrid.

Respecto al origen de su malestar, la mexicana de origen asturiano comentó: "Yo en un momento de mi vida, de repente, me empecé a sentir muy mal: se me empezó a caer el pelo, lloraba, tenía agotamiento crónico, las digestiones eran un desastre… Y era un descontrol absoluto y coger kilos con una rapidez...".

Por suerte, Minerva Piquero pudo solucionar su problema: "después de muchas pruebas me dijeron que no sólo tenía la tiroides atrofiada sino que tenía paratiroides, que en mi caso, era un tumor. Hasta que dieron con el tratamiento fue tremendo. Encontré a una nutricionista que me ayudó muchísimo".

"Me entendió, vio el momento que estaba viviendo, porque yo ya tenía 50 años, y me hizo una dieta adaptada para mí. También empecé a hacer deporte y empecé a sentirme mejor, pero me costó años. Los medios cebaron el mensaje de mi físico y fue terrible" expresó la meteoróloga.

Y para finalizar, dijo: "Yo llegué a tener vergüenza de salir de casa. Titulares como 'irreconocible' eran tremendos para mí. Fue una etapa muy dura".

Minerva Piquero contó detalles de su enfermedad.

El futuro de Minerva Piquero

Quien fuera presentadora de Carta de ajuste en TVE confesó que espera un futuro en una casa de campo en Asturias, "llenándose de verde y mirando los montes".

Además, contó que está yendo al gimnasio y se mueve dentro de su propia casa para mantenerse en forma. Debido a eso, Minerva Piquero dijo que se animaría a un programa de televisión: "algo donde tenga que bailar, cantar, cocinar... Eso me encantaría".