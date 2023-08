Ex mánager de Coldplay desata una tormenta lanzando una polémica demanda

Los cuatro miembros de Coldplay, Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, se conocieron estudiando en el University College of London y en 1997 se formaron oficialmente como grupo musical. Hace unos días atrás se dio a conocer que la banda está siendo demandada por su ex mánager, Dave Holmes, el hombre que los acompañó durante 22 años.

La información salió a la luz cuando la demanda ingresó a los tribunales en el Reino Unido. Al parecer, un representante de Coldplay confirmó que la banda y Holmes finalizaron su colaboración de manera silenciosa hace casi 12 meses. El ex mánager decidió tomar su propio camino después de haber trabajado 22 años con el grupo, casi toda la carrera profesional de la banda.

Coldplay tocando en el show de Milan en 2023. Imagen de Instagram @coldplay.

En la actualidad, Coldplay es representado por el equipo de Phil Harvey, Mandi Frost y Arlene Moon, profesionales que han trabajado con los miembros del grupo y Holmes durante muchos años. Si bien el representante evitó hacer más comentarios al respecto, las fuentes comentaron que la demanda gira en torno a una disputa contractual. Sin embargo, no hay más información disponible, ya que no se hicieron públicos los documentos legales.

Hoy en día la banda de éxitos como 'Coloratura', 'Let Somebody Go' y 'My Universe', reanudó su acuerdo con los sellos Palophone (Reino Unido), Atlantic (Estados Unidos) de Warner Music, y Wasserman Agency en 2021. De hecho, esto sucedió poco antes del lanzamiento de 'Music of the spheres' su disco más reciente y la inspiración de su séptima gira de conciertos.

El show número 88 de 'Music of the Spheres World Tour' en Cardiff, Wales. Imagen de Instagram @coldplay.

El tour de Coldplay comenzó el 18 de marzo de 2022 en el Estadio Nacional de Costa Rica y por el momento la banda británica se ha presentado en países de Sudamérica, Europa y Estados Unidos. El próximo 20 de septiembre el grupo retoma la etapa 6 de la gira que será un viaje por otros puntos de América del norte, Oceanía, algunos países de oriente e incluso otros puntos de Europa.