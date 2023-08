Esta fue la vez que Cristina Porta estalló contra Javi Tudela

El pasado 10 de agosto, Cristina Porta y Jorge Pérez se consagraron como los ganadores del reality show ¡Vaya Vacaciones!, que fue emitido por Telecinco. La periodista deportiva de Lérida llegó a la final junto al colaborador de TV de Cantabria, en la que vencieron a los malagueños Makoke y su hijo, Javi Tudela.

Días antes, hubo un fuerte conflicto en la casa, algo a lo que se está acostumbrado en los programas de telerrealidad como fue este, en los que famosos (o desconocidos) quedan encerrados en una casa o en un lugar remoto y sacan lo peor de cada uno.

Cristina Porta estalló contra Javi Tudela en ¡Vaya Vacaciones!

Javi Tudela fue acusado en varias ocasiones de ser uno de los concursantes más conflictivos del show. Incluso, se lo culpó de ser el culpable de la división entre el Pink Team y el Blue Team (él pertenecía a este último).

Luego de la eliminación de la pareja entre Juan José Peña y Aguasantas Vilches, el malagueño de 29 años le comentó a Cristina Porta: "Al final le veré yo mucho más a Juanjo que vosotros", dejando en claro que había hecho buena amistad con el exyerno de Raquel Bollo.

"¿Otra vez vas a hacer elegir? Es que esto ya lo viví con Álex... Eres un pesado, siempre estás con lo de 'papá o mamá'", le comentó Cristina Porta al joven, a lo que el hijo de Makoke respondió: "¿Qué te apuestas a que veo más fuera a Juanjo y Álex que tú?". Ante este comentario, la oriunda de Lérida le recordó que él mismo había confesado ser "un asocial".

Javi Tudela, uno de los concursantes más polémicos del reality, discutió con Cristina Porta en ¡Vaya vacaciones!, quedando muy mal parado.

La periodista insistió: "Con Juanjo tenemos hijos de la misma edad y yo voy mucho a Sevilla, podemos quedar para vernos. Y con Álex no es que yo le vaya a ver mucho, es que tú les vas a ver poco". En ese momento ingresó en el juego Makoke, comentando: "¿pero cómo le has dicho que vas a ver más a Álex? Yo al principio no creía en vuestro tonteo pero ahora te veo y sé que es real".

Finalmente, el programa de Cuarzo Producciones emitido por Telecinco y presentado por Luján Argüelles consagró ganadores a Cristina Porta y Jorge Pérez, siendo uno de los programas más vistos del verano.