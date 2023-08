Estas son las 5 plantas exóticas ideales para decorar el jardín

Decora tu casa con algunos ejemplares exóticos y disfruta de su rara belleza. Aquí tienes 5 especies muy originales y bastante fáciles de cuidar en interior.

Mimosa sensitiva o vergonzosa (Mimosa pudica)

Esta es una planta perfecta para decorar tu casa, pues llamará la atención de todos por su belleza y su especial comportamiento.

Procede de América Central y del Sur y, si la tocas, cierra sus hojas de forma inmediata (de ahí su nombre). Se trata de un mecanismo de defensa ante posibles peligros y depredadores, ya que cuando está cerrada parece que está marchita.

Mimosa sensitiva o vergonzosa (Mimosa pudica). FOTO: SHUTTERSTOCK



La luz indirecta y el riego escaso son las pautas de cuidado que requiere.

Sampaguita o Jazmín de Arabia (Jasminum sambac)

También de origen asiático, el jazmín de Arabia comparte con las plantas de su familia su gran capacidad para perfumar el ambiente.

Al caer la noche las flores blancas de la Sampaguita se abren y destilan su rico aroma. Si te gusta procura que reciba mucha luz natural: a mayor luminosidad, más intensa será su fragancia, ya que necesita energía para liberar olor.

Cuidarla es bastante fácil: riégala de forma moderada y protégela de las bajas temperaturas.

Planta cebra (Aphelandra squarrosa)

De apariencia original y exótica, esta planta procedente de Brasil debe su nombre al parecido de sus hojas, de color verde oscuro con venas blancas, a las rayas de las cebras.

Será todo un espectáculo allá donde la pongas, en especial cuando aparezcan sus flores amarillas. Busca un ambiente húmedo y soleado, bien protegido del frío y de las corrientes de aire.

Drácena marginata (Dracaena marginata)

Es una planta de origen africano que se convertirá en toda una estrella en tu casa, por su porte alto y delgado, y sus bellas hojas de diferentes matices de verde.

Además, es muy fácil de cultivar y te ayudará a purificar el ambiente (es una de sus virtudes). Ponla en un lugar de honor en el que reciba una buena cantidad de luz solar, y no te preocupes demasiado por el riego. De hecho, no debes excederte con el agua, ya que no es nada bueno para ella. Protégela del frío y te acompañará feliz.