Cynthia Rodríguez presume sus últimas fotos con pancita de embarazada y roba suspiros

Cynthia Rodríguez está atravesando la recta final de su primer embarazo y, días antes del esperado nacimiento, sigue mostrando su pancita de embarazada con mucho orgullo y alegría. Es que, por varios años, la presentadora de televisión estuvo esperando este momento, puesto que le era difícil poder cargar un bebé en su vientre.

En un reciente posteo de Instagram, la estrella de 39 años modeló un pantalón negro, un top y un saco del mismo color, dejando su barriga al descubierto. Para la sesión de fotos, tomada por la fotógrafa Fernanda Ortiz, Cynthia lució un rostro maquillado con tonos oscuros, con delineador y labial llamativos.

LA CANTANTE DIJO QUE EL BEBÉ PODRÍA NACER ANTES DEL 15 DE AGOSTO. FOTO: INSTAGRAM @CYNOFICIAL

“Tan ilusionada, tan feliz”, escribió Rodríguez en la leyenda del posteo de Instagram. Enseguida, sus fanáticos comentaron: “Awwww ese León tiene a la mamá más hermosa!”; “¿Soy yo o sólo es ella quien está emocionada con Leoncito?”; “Yaaaaa te queremos cargar León!!!!!”; “Qué bonito ha sido acompañarte en este sueño, estamos muuuy felices de verte tan plena y feliz”; “Qué bonita Cynnnnnn”; “Desde el anuncio de la llegada de León me la paso tal que así”; “La mujer embarazada más hermosa del mundo”; “TAN BONITAA!!!!”; “Hermosa”; “¡Tal cual lo que proyectas! F E L I C I D A D !”; “Vi la entrevista y lloré. No te conozco y jamás he tenido la oportunidad de verte frente a frente @cynoficial, pero me emociona tu historia”.

Las revelaciones del embarazo de Cynthia Rodríguez

En una reciente entrevista que Cynthia dio para el medio Ventaneando, reveló detalles de su relación con Carlos Rivera y sobre su embarazo. De acuerdo con la exconductora de “Venga la alegría”, se tuvo que someter a una fertilización in vitro para poder embarazarse. Esto es, obtener óvulos de la mujer fecundados con esperma de laboratorio; una vez fecundado, el óvulo se inserta en el útero.

EL PRIMOGÉNITO DE CYNTHIA Y CARLOS SE LLAMARÁ LEÓN. FOTO: INSTAGRAM @CYNOFICIAL

“No recuerdo si fue a los 34 o 35 años, yo sabía y sabíamos que queríamos ser papás, pero sabía que, para eso, al final la mujer es la que tiene que parar un poco el ritmo de trabajo, no tienes que dejar de trabajar tampoco, pero es un poquito bajarle”, confesó Cynthia en charla con Pati Chapoy.