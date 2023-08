Revelaron qué será el hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén

Luego de varios escándalos entre la pareja de Gabriela Guillén y Bertín Osborne, se conoció cuál será el sexo del hijo que están esperando. El presentador de televisión ya tiene cinco hijos, con lo cual este será el sexto, aunque en una entrevista él mismo confesó que este bebé no fue buscado por la pareja.

Aunque ella quería que sea una niña, se conoció que el bebé será un varón. "Su deseo era niña, tanto que ya tenía el nombre elegido. Ella no se lo tomó muy bien. Tenía muchísima ilusión porque fuera una niña, de hecho, la iba a llamar Martina", comentaron en El programa del verano, el ciclo que reveló esta noticia. Beatriz Trapote en Así es la vida también había lanzado la misma información.

Gabriela Guillén está esperando un hijo con Bertín Osborne.

El cantante madrileño le había pedido a los medios de comunicación que dejen a su novia transitar el embarazo lo más tranquila posible, alejada de los escándalos típicos de la prensa rosa, pero esto parece difícil de lograr.

Gabriela Guillén se enojó por la filtración del sexo de su bebé

La modelo paraguaya manifestó en las redes sociales su enojo por esta filtración de información respecto al hijo que espera con Bertín Osborne. "Verme obligada a pronunciarme por mi situación. Estoy muy cansada de todo lo que se está diciendo, de que sigan inventando cosas, de que si se sabe el sexo de mi bebé, si se sabe el nombre...", comenzó diciendo.

Y luego, enojada, agregó: "lastimosamente no puedo confiar en nadie, por todo lo que ha pasado... Porque sin mi consentimiento se ha vendido mi vida".

Gabriela Guillén continuó con su contundente mensaje de la siguiente manera: "en cuanto a mi vida privada no voy a decir nada, en cuanto a mi bebé tampoco. No os dais cuenta, pero esto está afectando a una criatura inocente que no tiene nada de culpa".

"Espero que hagáis un examen de conciencia y veáis todo el daño que habéis hecho, y si tenéis un poco de humanidad, dejadme vivir en paz mi embarazo, que para mí es lo más importante ahora mismo", finalizó la pareja del conductor de El show de Bertín.