Que viva el romance: se confirmó la relación de Madison Anderson y Pepe Gámez

Madison Anderson y Pepe Gámez confirmaron lo que todos ya sospechaban: están juntos, enamorados y disfrutando del vínculo que nació en La Casa de los Famosos 3. El romance ya es oficial y ambos lo celebraron compartiendo distintas imágenes en sus respectivas redes sociales.

Durante semanas, a lo largo de todo lo que duró La Casa de los Famosos 3, hubo algo que para los fans fue más que evidente: la estrecha y sumamente buena relación que había entre Madison Anderson y Pepe Gámez.

Dentro del reality no ocurrió nada. Una vez ya fuera, la ganadora del mismo y el actor que quedó en tercer lugar se refirieron a los rumores de romance y los negaron, diciendo que entre ellos había solamente una gran amistad.

Pero los fans de “Pepison” no se terminaron de creer estas declaraciones, y pronto llegaron las famosas imágenes de Nueva York en las que se los pudo ver compartiendo una cena romántica y dándose un beso.

La modelo y el actor alegaron que no querían hablar de su vida privada, pero ahora cambiaron de opinión y compartieron con el mundo la noticia que todo el mundo estaba esperando: ambos se encuentran juntos y oficializaron el romance.

Así confirmaron su romance Madison Anderson y Pepe Gámez

Con 39 y 27 años, respectivamente, Pepe Gámez y Madison Anderson decidieron apostar por el amor y así lo comunicaron a través de sus redes sociales.

Hace unas semanas, cuando estuvieron viajando por Nueva York, ambos compartieron imágenes por separado. Ahora, sin embargo, decidieron publicar un par de fotos juntos para dar a conocer la gran noticia. Felices y enamorados: la imagen con la que Pepison confirmó la relación.

“Sometimes a stranger can bring new meaning to your life”, escribieron como pie de fotos, frase que podría traducirse como “a veces un extraño puede darle un nuevo significado a tu vida”.

“¡Que viva el amor por siempre!”, escribió la cuenta oficial de Telemundo PR. Diego Soldano, el actor de origen argentino que compitió junto a ellos en La Casa de los Famosos 3, comentó con ironía “¡Qué sorpresa!” y expresó lo mucho que los quiere.