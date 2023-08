¿Qué quiso hacer Tekashi 6ix9ine? Esta fue la polémica

Tekashi 6ix9ine se encuentra una vez más en el centro de la polémica. En esta oportunidad, una modelo e influencer cubana asegura que el rapero le envía mensajes con los que buscaría serle infiel a Yailin La Más Viral. Hace poco, este le había agradecido a quien sería su pareja por no “pegarle los cuernos” mientras estuvo arrestado.

Que Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine estarían saliendo juntos es, sin duda, una de las grandes noticias del momento, aunque no es la única que los involucra: también hay varias que consisten en las distintas polémicas que ambos protagonizan.

En primer lugar, la dominicana se encuentra atravesando un difícil proceso de divorcio con Anuel AA, el padre de su hija. Se dice que la artista de 21 años se habría quitado el tatuaje que tenía con el nombre de su expareja e incluso llegó a compartir imágenes en las que Tekashi aparece posando junto a su Cattleya.

Las acusaciones de 6ix9ine diciendo que Anuel AA es mal padre también aportan lo suyo en este polémico triángulo amoroso. Como si fuese poco, ahora es el rapero estadounidense el que fue ubicado en el ojo de la tormenta al ser tildado de infiel por una modelo e influencer cubana.

Tekashi 6ix9ine es acusado de infiel justo cuando le agradece a Yailin por no “pegarle los cuernos”

La responsable de decir que Tekashi 6ix9ine buscaría ser infiel a Yailin La Más Viral es Sheyla Fong, modelo cubana que tan solo en su cuenta de Instagram dispone de 1 millón de seguidores.

Esta misma afirmó que Tekashi le envía mensajes vía redes sociales y que ella no le responde ya que no quiere entrometerse en una “bonita pareja” y no desea tener problemas ni con Yailin ni con sus fanáticos.

Yailin y Tekashi se muestran cada vez más unidos.

Por lo pronto, ni la dominicana ni el estadounidense se pronunciaron al respecto. Sí tuvieron un intercambio en el que el rapero le agradeció por no “pegarle los cuernos” durante el tiempo en que este estuvo arrestado.

Tekashi escribió esto como comentario de una publicación de Yailin, la cual presenta una foto de ambos (él le da un beso en la sien a ella) y el mensaje de “colaboradores de la vida” por parte de la cantante.