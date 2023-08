Este es el grado de estudios de Lionel Messi

Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas de las últimas décadas, si no el mejor. Pues, el rosarino cuenta con varios títulos en su poder, desde el de Campeón del Mundo por haber ganado el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, como así también la Finalissima 2022 y la Copa América 2022, además de otros títulos individuales como los seis Balones de Oro que ha recibido en los últimos años.

Comenzando en las filas juveniles del Newell's Old Boys en Argentina, su talento sobresalía desde una edad temprana. A los 13 años, el FC Barcelona lo descubrió y lo llevó a España, donde su genialidad pronto lo convirtió en una leyenda viviente. Messi dominó el fútbol europeo durante más de dos décadas en el Barcelona, acumulando innumerables títulos y récords.

Para tristeza de sus fanáticos, su etapa en el Barcelona llegó a su fin en 2021, y Messi sorprendió al mundo al unirse al Paris Saint-Germain (PSG). No obstante, su paso por el club francés no fue el esperado, por lo que, tras levantar la Copa del Mundo con la Selección Argentina en diciembre del 2022, Lionel ya planeaba su pase a otro club.

LIONEL MESSI ES EL CAPITÁN DEL INTER DE MIAMI. FOTO: NA

Finalmente, el “10” de la selección terminó su contrato con el PSG en junio de este año. Tras ello, Lionel se unió al Inter de Miami en la Major League Soccer (MLS). Esta nueva etapa en su carrera marca un emocionante capítulo en el fútbol estadounidense, donde su presencia ha capturado la atención de fanáticos de todo el mundo. Es más, aportó a que el equipo de David Beckham llegara a la Final de la Leagues Cup, que medirá al Inter contra Nashville este sábado.

Mira el video de Messi hablando de su forma de festejar goles

El grado de estudios de Messi

Sin embargo, para poder dedicarse por completo al fútbol, el astro del balón tuvo que dejar muchas cosas atrás. Pues, a sus cortos 13 años se mudó a Barcelona para probarse en las inferiores del club español. Entonces, Lionel dejó a su familia, amigos y hasta su escuela, con el deseo de convertirse en uno de los grandes.

Es por eso que, en más de una ocasión, sus fanáticos se han preguntado si Messi pudo terminar sus estudios. Pues, lo que se sabía era que el genio del fútbol había hecho la primaria en la escuela General de Las Heras, ubicada en Rosario, Argentina. Aun así, hace unos años, “Leo” dio una entrevista para el Diario Olé, donde reveló que terminó la secundaria en el Barcelona FC. “La verdad que no me gustaba estudiar y me costaba, pero siempre me porté bien. Hice el secundario acá en España. No prestaba atención, me costaba, pero era bueno, me portaba bien", confesó.