Este es el fanatismo oculto qué llevaba en su sangre Selena Gómez por una bomba latina y por el qué hizo desbordar de comentarios las redes

Selena Gómez paralizó la noche de ayer en Los Ángeles, la cantante se apareció en el estadio Rose Bowl, dónde Karol G hizo bailar a más de 89 mil personas, entre ellas estaba la intérprete de 'Calm down', previo a asistir al concierto y de manera casi silenciosa atinó a compartir vía Instagram unicamente el outfit qué iba a lucir en la velada.

Fuente: Imagen - Instagram @selenagomez

Puchero a cámara.

Por medio de sus historias, Selena Gómez subió una postal en la qué se la vio sentada en un enorme banco con almohadones y luciendo un ajustado atuendo de dos piezas en la parte de arriba llevó un corsette strapple de color negro pegado al cuerpo y abajo un clásico jean, además de sumar un cinturón modesto con hebilla plateada.

¡Sorpresa!

La gran sorpresa llegó más tarde cuándo Karol G estaba cantando sobre el escenario, 'Mamii', el single qué sacó junto a Becky G, al escucharse el estribillo se la vio a Selena completamente eufórica al entrar saltando mientras gritaba el tema en voz alta.

La alegría de los fanáticos

Frente a la gran exposición de Selena en pleno show, muchos seguidores decidieron dejar algunos mensajes en Twitter elogiado a la cantante quién durante toda la noche se la vio cantando y sonriendo mientras veía a su amiga, quién participó se su cumpleaños pasado en Nueva York. Aquí te compartimos algunos de los tweets qué fueron circulando.

Fuente: imagen - captura - twitter

el cariño de los grandes espectadores.

"La felicidad que se carga Selena gomez en el concierto de Karol G, es todo lo qué necesito", twitteó el user fan de la cantante, @Selenas4me habiendo hecho captura de uno de los momentos de extrema felicidad de la ex chica Disney.

"La forma en que Selena Gomez se goza el concierto de Karol G, reina", twitteó el user @anddres_20 captando la atenta mirada de Selena a Karol, mientras gozaba bailando y cantando cada uno de los temas de la colombiana.

"Wey, Selena Gómez fue al concierto de Karol G, la noche de ayer y vean lo feliz qué estaba. La amo tanto", twitteó @selenapink coincidiendo con varios otros de una Selena completamente radiante y disfrutandolo a más no poder.

Guiño entre grandes estrellas

Además del concierto de Karol G, Selena compartió un dulce ida y vuelta con Miley Cyrus. Puesto qué ambas sacarán una nueva canción, la de Miley titulada 'Usted to be young', mientras qué la de Selena es una gran incógnita y mismo muchos han llegado a deslizar la hipótesis qué podría llegar a ser una colaboración conjunta de las dos ex estrellas de Disney.

Fuente: imagen - instagram - captura @selenagomez y @mileycyrus

Miley y Selena en uno de los capítulos de Hannah Montana.

La cuenta de user, @mazzypopstar subió una escena en la qué Selena hacía su participación especial en uno de los capítulos de Hannah Montana y del qué hace pocas horas originó el divertido ida y vuelta entre las dos artistas qué respondieron de la misma forma: "Tenemos un single pronto y lo lanzaremos el mismo día... hemos sido amigas desde qué solíamos ser jóvenes. Emocionadas por el 25 de agosto", expresaron.

Fuente: imagen - captura - twitter

@mundomiley

Costado melancólico del gran regreso.

"No sé ustedes pero esa interacción de miley cyrus y selena gomez me transportó al mejor momento de mi vida, las amo tanto, el 25 ganamos los veinte añeros que sobrevivimos de la nostalgia", twitteó @mundomiley y lo acompañó con un pic collage de ambas en la época de Hannah Montana abrazadas y al lado un meme de Miley.