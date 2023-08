Esta fue la manera tan provocativa cómo sexy qué Britney Spears encontró para hablar sobre su separación con Sam Asghari

Luego del extenso comunicado de Sam Asghari por medio de sus historias de Instagram, Britney Spears desafiante cómo siempre aprovechó su cuenta oficial para brindar más detalles sobre el quiebre junto al actor. Cómo es característico en la artista su simpatía y costado sexy no fue dejado de lado.

Fuente: imagen - instagram @britneyspears

hiperactiva en medio de su declaración publicamente.

Previo al último reel qué subió, Britney Spears ella ha diferencia de Sam Asghari optó por hablar de otro tema, cómo su amor por los caballos pero después de todo el revuelo desatado por TMZ y qué posterior derivó en una confirmación. La intérprete de 'Womanizer', se grabó a cámara con dos diminutas prendas, en la parte de arriba llevó un top negro de mangas super cortas y debajo una tanga verde fluorescente, además de haber sumado unas botas de caña mediana negras y sostener un pañuelo qué lo usó para sacarse el sudor.

El comunicado de Britney Spears

Al igual qué Sam, Britney se tomó unos minutos para hablar sobre lo qué ha sido el año de matrimonio con su ex manager y qué hoy se desempeña cómo modelo y actor. Este fue el discurso qué dejó escrito.

Baile y declaración pública

"Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien así que estoy un poco sorprendido pero... ¡¡¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie", reza la descripción con la qué comenzó el discurso y aclarando qué se mantiene bajo reserva sobre los verdaderos motivos de la separación.

"Pero, no podía soportar más el dolor, honestamente! ¡¡¡De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes que me derriten el corazón de amigos y les agradezco!!! ¡¡¡He estado jugando fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso", siguió respecto de su cambio de ánimo constante qué estaba mostrando en los videos a cámara qué fue subiendo en este último tiempo.

Fuente: imagen - instagram @britneyspears

la princesa del pop en modo frenético.

"Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero alguna razón por la que siempre he tenido que ocultar mis debilidades", continuó en referencia a qué debido su paso se cerró.

"Si no fuera el fuerte soldado de mi padre, me mandarían a lugares para que los médicos me arreglaran!!! ¡Pero eso es cuando más necesitaba a la familia! Se supone que debes ser amado incondicionalmente... ¡No bajo condiciones", apuntando directamente al maltrato qué sufrió por parte de su padre qué hasta el día de hoy la persigue internamente.

"Así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda! ¡Y en realidad me va bastante maldita bien! ¡De todos modos, ten un buen día y no te olvides de sonreír", cerró llevandole la tranquilidad a sus fanáticos de qué ya está más tranquila a pesar de todo.