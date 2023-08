Esta fue la llamativa y hermosa foto de María Casado

Luego de que en 2016 le contó al mundo sobre su homosexualidad, la presentadora María Casado tuvo varias parejas. Desde hace algunos años está saliendo con Cristina Márquez, cantante once años menor que ella y conocida por su seudónimo Martina DiRosso.

La periodista de 45 años que conduce Las Tres Puertas está cada vez más ansiosa por la llegada de Daniela, la hija de ambas que está por nacer. "Estoy muy contenta, no he tenido náuseas. Solo tengo sueño y algún despiste de cabeza", comentó la barcelonesa.

María Casado sosteniendo su panza junto al apoyo de Martina DiRosso, su pareja.

Luego, agregó: "Vengo claramente diferente, no vengo sola, viene Daniela que está a puntito de salir. Nos queda nada, salimos de cuenta en un par o tres de semanitas, a ver si se comporta esta noche y no nos toca salir al hospital".

La Presidente de Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual de España utiliza sus redes sociales para hablar con sus fans. En su cuenta de Instagram, suele contarle a sus más de 100 mil seguidores las novedades acerca de cómo desarrolla su embarazo, el cual está por terminar.

María Casado publicó una imagen en la que se la ve al aire libre junto a su pareja, mientras ambas sostienen la panza de embarazada. Junto a la fotografía, escribió el siguiente mensaje: "futuras mamás… Daniela te queremos todo". Por supuesto, recibió el apoyo y cariño de sus fans, quienes le desearon buenas semanas de cara al nacimiento.

María Casado está a punto de ser madre

Falta cada vez menos para que María Casado de a luz a la bebe que guarda en su vientre, mientras su pareja la apoya: "Estoy muy bien, muy bien acompañada, no solo con Martina sino con Daniela, que ya nos queda muy poquito para verle la carita".

María Casado y su pareja compartieron una foto muy tierna en las redes sociales.

"Físicamente estoy muy bien, hago deporte, sigo con crossfit pero algo más tranquilo. Me encuentro muy bien. No he tenido ningún antojo. De hecho, estoy comiendo menos de lo normal", comentó la periodista catalana acerca de su situación actual.

Respecto al cuidado que le darán a Daniela, María Casado expresó: "a organizarnos como podamos, como todas las familias. Yo creo que entre ella y yo, encajando horarios. Y cuando no, tenemos a mi madre por ahí también para echar una mano, como todas las familias. No hay nada fuera de lo normal".