Así fue el desmadre y locura qué se vivió en Nueva Jersey por la encantadora y atrapante de Taylor Swift

Taylor Swift es sin dudas la artista más querida de los últimos tiempos, la cantante qué deleita a los fans con shows de hasta 4hs entre bailes, actuaciones, looks, performance e impactantes puestas en escena volvió a ser tema de charla pero no precisamente por un video suyo o fotografía, si no porque una usuaria de Tiktok mostró un pequeño atrevimiento qué la intérprete de 'Cruel Summer', para acompañar en la organización del casamiento de su productor amigo, Jack Antonoff quién dará el sí con Margaret Qualley, pero el plan se vio opacado por la situación fuera de control qué se ocasionó afuera.

Avalancha por Taylor Swift

La cuenta de Tiktok, Alyouwho retrató el momento preciso en el qué se vio un tumulto de personas a la salida del bar "Black Whale en Beach Heaven", qué había ido Taylor Swift en Nueva Jersey para acompañar a sus amigos y también en plan de descansar puesto qué en cinco días retoma para el lado de México para continuar con 'Eras tour'.

Fuente: imagen - @taylorswift

Calendario de las próximas fechas.

Rapidamente el reel se viralizó y generó mucha sorpresa puesto qué no solamente contaba con una fila inalcanzable de admiradores esperando por el autógrafo o foto de la artista si no qué además aparecieron una seguidilla de patrullas policiales para poner orden en medio del 'caos' y qué a su vez no dejaba qué la intérprete de love story, pudiera retirarse del sitio.

Volver a comenzar

Sucede qué en medio de la gira, Taylor lanzó una noticia qué alegró por demás a sus fans y es qué la estrella de 'Bad blood', regrabó el album 1989, qué había grabado en el pasado y qué debido a la batalla judicial con Scooter Braun, no pudo continuar. Así anunciaba no solo el lanzamiento de la tapa del disco si no también la llegada del vinilo.

Fuente: imagen - instagram - Taylor Swift

Taylor y el doble anuncio.

"Sorpresa!! 1989 (Versión de Taylor) está en camino hacia ti! El álbum de 1989 cambió mi vida de incontables maneras, y me llena de tanta emoción anunciar que mi versión de él saldrá el 27 de octubre. Para ser perfectamente honesto, esta es mi re-grabación FAVORITA que he hecho porque las pistas de 5 From The Vault son una locura. No puedo creer que alguna vez los dejaran atrás. ¡Pero no por mucho tiempo! Reserva 1989 (Versión de Taylor) en mi sitio", reza la descripción qué Taylor puso el 10 de agosto y qué lo acompañó con una fotografía sonriendo en plano medio de perfil y con el detalle de varias gaviotas empezando por darle la noticia a los 'swifties', del disco.

"Permítanme que les presente... El 1989 (mi versión) Sunrise Boulevard edición vinilo Disponible en mi sitio durante las próximas 48 horas", escribió dos días atrás sobre la otra sorpresa qué les tenía preparada.