Claudia Albertario se llevó todas las miradas caminando por Miami

Hace una década, Claudia Albertario armó las valijas y se fue a vivir a Estados Unidos. "Era un plan familiar. Teníamos sólo una hija, Simona, y queríamos que se crie acá para que pueda hablar tanto español como inglés. Buscábamos probar todos juntos una experiencia", contó sobre los planes que organizó con Jerónimo Valdivia, su marido en ese entonces.

Claudia Albertario enamora con su belleza

Y, en diálogo con TN, reconoció: "En su momento me costó tres meses de terapia para analizarla, fue muy hablada, estudiada y evaluada, y me la jugué porque creo que el que no arriesga, no gana en la vida. A pesar de que después cambió la familia, no me arrepiento, cuando tomo una decisión, está tomada, soy muy determinante con mis decisiones. Estoy muy contenta con lo que elegí".

Sobre su trabajo en Miami, señaló: "Desde el cuarto mes que llegué hice microteatro, una obra de Carolina Laursen, con quien había trabajado en el comercial de los 90 'Uy, cómo estoy'. Ella interpretaba a la chica rubia a la que le robaba el novio en el comercial de Personal. Se repitió la fórmula para trabajar juntas, primero con su obra y después con la del autor argentino, Andrés Tulipano, y también la obra de Muscari, Falladas".

Desde hace una década, Claudia Albertario vive en Estados Unidos

También, Albertario habló sobre lo que le agrada -y lo que no- de vivir en el exterior. "Vivir acá me gusta porque funciona todo, principalmente las leyes y de ahí para abajo todo el sistema americano funciona muy bien. Hay un orden establecido que sino lo respetas estás out del sistema. Lo que me cuesta bastante es el tema de la educación, no estoy conforme ni estoy de acuerdo en cómo los educan a los chicos, me parece que es muy exigente y que después les juega en contra...", manifestó.

En Instagram, Claudia es muy activa y diariamente llama la atención con el contenido que comparte. Ahora se llevó todas las miradas caminando por Miami. "Amo cuando se nubla, llueve y me agarra en la calle", dijo con una sonrisa en el clip que compartió.

Mira el video