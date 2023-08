La seductora de Natasha Lyonne se juega todas las cartas en un atemorizante y sin escrúpulos thriller policial

Natasha Lyonne se zambulle de forma muy minuciosa, estratégida y acaparando la atención de los espectadores en 'Poker Face', la serie policial cuyo estreno se dio en enero por la plataforma de streaming 'Peacock', y qué en estos momentos está disponible para Universal +. Allí la actriz quién supo ganarse su tan ansiada nominación a los Emmy Awards 2023 en la categoría de mejor actriz, gracias al magistral papel qué la artista desempeña aquí, además de qué la producción cuenta con tres categorías más: diseño de vestuario y coordinación de stunts.

Cale, la cara qué hace frente a la justicia

Atrapante comienzo

Los capítulos tienen una duración de 60 minutos que ya desde el primero logra mantener atento al espectador frente a una cadena de situaciones y sucesos qué van englobando diversas historias cubiertas de crimenes con participaciones de personas qué van apareciendo en el camino y vinculadas a un enorme casino: empleados, jefe de casino, una mesera qué detecta mentiras y cómplices de delitos.

Adrien Brody, en la piel del villano qué prepara su próxima carta.

Secuencia de asesinatos a sangre fría, doble crímen sin resolución y de impunidad, es un poco lo qué refleja la serie y la frialdad del psicópata Sterling qué vive en una clandestinidad y oscuridad constante. Un papel muy bien hecho por Adrien Brody (ganador del Óscar por El Pianista) en el qué ya de por sí te muestra a un hombre sin ningún tipo de remordimiento y dispuesto a todo.

La entrada de alguien qué busca justicia

Ya con la idea de qué la iban a echar, entra en escena, Cale (Natasha Lyonne) quién posee un increíble don descubrir las maniobras de otros, cómo un hombre loco hace todo por recuperar a su mujer y teniendo un arma blanca en su pantalón y su costado de completa humanidad al salir a salvar a una víctima de género qué estaba siendo perseguida por su marido y agresor, Jerry.

la escucha frente a la desesperación y la necesidad del salvataje.

Un don entretenido frente a la gran incógnita

"Tienes un don qué nadie tiene, usalo", fue el pie perfecto para qué Cale siguiera analizando cada una de las situaciones dentro del casino.

Seguido de ello y casi cómo en clima cinematográfico Sterling saca más sobre su verdadera personalidad psicopateando a una mujer qué ya de por sí no cae y sigue el juego continuamente desde la ironía y el conocimiento.

Natasha en la piel de la mesera detectora de mentiras, Cale.

Una pregunta qué eleva la curiosidad: ¿Es divertido saber siempre la verdad? Y una respuesta "Todos mienten todo el tiempo, la gente miente tanto cómo los pajaros cantan, una vez qué los enganchan está por todos lados. La gente no suele mentir para cubrir un secreto oscuro, si no para ocultar cosas estupida y sin sentido. Lo interesante ea averiguar el por qué uno miente.

El rápido impulso frente al don, Cale al escuchar una historia que no es cierta dice 'mentira', de forma rápida y captando las verdaderas intenciones de cada uno hasta con cierta gracia .

Femicidio

La empatía de un gran soldado, ese es otro rol fundamental qué cumple la detectora de mentiras logrando entrar desde un costado muy empático luego de querer sacar a la víctima de allí aunque... luego llegara a ser demasiado tarde, frente a la vida de Natalie, la joven qué fue asesinada y la rápida actitud de Cale por ir y querer denunciar sin tener del todo certeza sobre cómo han sido los hechos.

La sorpresa frente a varias incógnitas por el camino y una cronología de los sucesos acerca de qué pasó previo al llamado de auxilio.

La clave de la verdad

Cómo un Ipad desbloqueado puede llegar a develar todos los misterios ocultos y la inteligencia de la inspectora al dar con las certezas de las coincidencias con lo qué sucedió aquella noche en el casino.

Los rumores en medios de comunicación

En la historia también se muestra el juego de cómo los programas televisivos manipulan cómo fue el desenlace de la joven bajo el título de ¿asesinato o suicidio? Alimentando aún más el tema de 'morbosidad' de fondo ante un escabroso desenlace.

Una sensación de apretón contra las cuerdas

'Verdad o mentira', la inteligencia de la detectora de mentiras hace qué un lider poderoso caiga lentamente, al llegar a la verdad por medio de videos develados de crudeza dejando a la vista lo qué realmente pasó con Natalie y haciendo qué este cobre más poder frente a la temida posición de Cale obligandola a echarse para atrás o perder la vida con una frase qué mantiene atento al espectador al decir: "Una vez un sabio me dijo... que si quieres lastimar a alguien pegale dónde más le duela", terminando de demostrar qué nada es lo qué parece cómo una gran 'apostadora de la justicia' y bajo un salto de tiempo clave de continuidad.

FICHA TECNICA DEL ELENCO

- Adrien Brody (Ganador del Oscar por The Pianist),

- Joseph Gordon-Levitt (Batman: The Dark Knight Rises),

- Dascha Polanco (Orange Is the New Black),

- Benjamin Bratt (Miss Congeniality),

- Luis Guzmán (Wednesday)

- Nick Nolte (The Prince of Tides)

- Ron Perlman (Hellboy),

Simon Helberg (Big Bang Theory).

Bajo la dirección de Rian Johnson (Knives Out, Glass Onion, Star Wars: the last Jedi.

Disponible en Universal +