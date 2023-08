Cómo se vería la hija mujer de Antonela Rocuzzo y Lionel Messi, según la Inteligencia Artificial

Indiscutidamente, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son la pareja argentina más aclamada, con reconocimiento no solo a nivel nacional sino también internacional. Su historia de amor comenzó cuando eran unos pequeños que jugaban en las calles de Rosario. No obstante, ese primer flechazo no fue solo una “travesura de niños” sino que creció con ellos. Con el paso de los años se reencontraron, se establecieron juntos en Barcelona y quedaron unidos para siempre con el nacimiento de su primer hijo, Thiago y posteriormente con los de Mateo y Ciro.

Pero, aunque parecería que Lionel y Antonela completaron la familia con sus tres hijos de 10, 7 y 5 años, y sus mascotas, lo cierto es que sus fanáticos no descartan la idea de que puedan sumar una sexta integrante al clan. En más de una oportunidad se imaginó como podría ser una hija con los genes Messi - Roccuzzo, teniendo en cuenta las características físicas de cada uno, los rasgos y el ejemplo de los tres varones. Si bien circularon varias imágenes al respecto, recientemente se viralizó cuál fue la respuesta de la Inteligencia Artificial sobre este tema y la foto de cómo se vería una hija de ambos sorprendió a todos.