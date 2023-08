Una vez más, Jimena Barón se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. En esta red social, la bella actriz y cantante argentina tiene cerca de seis millones de seguidores que están pendientes de todo lo que sube.

Ahora, subió una nueva producción de fotos y elevó la temperatura. Junto a las imágenes, Jimena escribió: "Quiero muchas cosas nuevas y decidí empezar por el flequillo".

Jimena Barón eleva la temperatura con una nueva producción de fotos

Los comentarios no demoraron en aparecer. "Buena espalda reina", "Hermosa", "Nada como un buen corte de flequillo", "Lo linda que estás, al final la receta era ser feliz", "Hermosa mujer, la verdad sin palabras", "Bella" y "Tan diosa del Olimpo", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.

Con frecuencia, Barón llama la atención con lo que enseña en la web. Recientemente, lo hizo cuando, a pedido de sus admiradores, contó detalles desconocidos de su vida. "Fui cajera de un supermercado. Hice taekwondo y pakua. Nunca tuve un dejavú. No me gustan los churros", reveló.

Jimena Barón tiene cerca de seis millones de seguidores en Instagram

Y agregó: "Amo el rabo y no consigo. Siempre estoy tejiendo algo. No veo películas de terror. No me gustan los aviones. Mi momento de más energía es la mañana".