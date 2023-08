La astrología nos enseña una vez más los pensamientos ocultos de las personas que nos rodean. La idea que dice que "comprometerse es perder la libertad" hace que muchas personas tengan mucho miedo de avanzar en una relación o en un trabajo que requiere entrega.

Si bien por lo general no hay razón para tener estos sentimientos, hay quienes no pueden controlarlo, y no es raro que pierdan buenas oportunidades por falta de decisión. Estos son los tres signos del zodíaco que le temen al compromiso.

Cáncer: suelen enfrentar ciertos temores al compromiso, ya que si bien no les resulta difícil entrar en compromisos, lo hacen después de haber explorado en profundidad a la otra persona. Los cáncer son conocidos por su cautela ante los riesgos, y esto se refleja en su enfoque en la seguridad personal en todos los aspectos de su vida. Su proceso de priorizar la propia estabilidad antes de dirigir su atención hacia los demás puede hacer que se tomen su tiempo en establecer compromisos.

Escorpio: aunque poseen una intensidad emocional profunda, tienden a ser cautelosos al entregar su confianza y corazón a otra persona. Este temor proviene de su deseo innato de protegerse contra posibles heridas o traiciones. Los regidos por este signo zodiacal valoran la lealtad y la conexión a un nivel profundo, por lo que, si deciden comprometerse, lo hacen con una pasión y devoción inigualables, pero solo después de haber evaluado minuciosamente la autenticidad y la seguridad de la relación.

Piscis: su naturaleza sensible y empática puede llevarlos a ser cautelosos en el ámbito de las relaciones, ya que son conscientes de la profundidad de las emociones que pueden experimentar. Los piscianos valoran la armonía y la conexión emocional, pero a menudo se debaten entre su deseo de entrega y su preocupación por resultar heridos. Este conflicto interno puede hacer que se tomen su tiempo para establecer un compromiso, ya que desean estar seguros de que la relación les brindará la seguridad emocional que anhelan.