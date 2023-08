Este fue el video de Britney Spears que preocupó a todos

Britney Spears volvió a sorprender al mundo con un nuevo video que subió en su cuenta de Instagram. En esta oportunidad, la reconocida cantante compartió que se compró un poste para bailar hace un par de días y se mostró haciendo “pole dance”. Asimismo, desactivó los comentarios de sus publicaciones supuestamente para evitar las críticas y las opiniones malintencionadas.

En los últimos tiempos, Britney Spears se volvió una figura más que especial en las redes sociales con los videos que comparte haciendo monerías, sobre todo con acciones como bailes y desfiles en los que muestra sus ropas.

Mientras se espera por la publicación de su autobiografía, la princesa del pop se volvió una vez más el centro de la atención con una publicación que acaba de compartir en su cuenta de Instagram.

“Conseguí este poste hace 2 días y anoche fue mi primera vez en él”, escribió eufórica la intérprete de canciones como "Oops!...I Did It Again" y "Baby One More Time".

En el video en cuestión se la puede ver haciendo “pole dance” y bailando enérgica al ritmo de "Closer", la canción de Nine Inch Nails.

Por lo que se aprecia, parecería que la artista no está muy familiarizada con la práctica. Sin embargo, sus fanáticos seguramente recuerden el videoclip de "Gimme More", en el cual Britney Spears se luce precisamente bailando en el caño.

Britney Spears: su look para el “pole dance” y la polémica por sus comentarios

Britney Spears apeló a un look muy propio de ella en el video en el que se muestra haciendo “pole dance”. En primer lugar, luce una microbikini de animal print que combinó con unos guantes del mismo estilo. Britney Spears se encuentra trabajando en su autobiografía.

Asimismo, la estadounidense de 41 años apostó por unas botas de cuero negras y dejó ver su larga cabellera suelta y totalmente libre.

A 24 horas de su publicación, el video ya acumula unos 650 mil “me gusta” y es todo un furor en redes sociales. No obstante, no tiene ningún comentario ya que la propia artista tiene los mismos desactivados en su cuenta de Instagram.

Se cree que Britney Spears deshabilitó los mismos para no tener que tolerar las críticas despiadadas y los comentarios odiosos.