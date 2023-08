Boca abajo en un sillón, Karely Ruíz jugó al borde de la censura

Karely Ruíz continúa con sus videos creativos posando de formas super sensuales y en las últimas horas volvió a llamar la atención para qué sus followers de Instagram le escribieran por privado y esta fue la manera qué encontró la modelo mexicana para pronunciarse una vez más.

Fuente: imagen - instagram @karelyruiz

De espaldas y boca abajo.

En una de las primeras Karely Ruíz se tomó una foto de espaldas al espejo con un conjunto íntimo super efímero y el pelo suelto y arriba de la misma escribió de texto: "Tirenme rollo o algo", mientras qué en la otra modeló boca abajo con el mismo outfit de lencería.

Un paso más

Cómo ya se supo anteriormente, Karely ha tomado una nueva decisión respecto de su futuro y es qué además de seguir cómo creadora de contenido persuadiendo a sus más de 9.2 millones de seguidores y así fue cómo comunicó su importante decisión de cara a dentro de unos días.

Fuente: imagen - @karelyruiz

posteo anticipando lo qué viene.

"Ya el lunes entraré a estudiar, por fin después de mucho tiempo, seré la mejoooor ya veraaan les prometo que estaré más activa en redes aun así tenga mil cosas que hacer, les contaré como me va y así! Donde esta mi gente bella? me extrañan o ne?", escribió en formato de corta duración aclarando qué seguirá a disposición de sus fanáticos y no dejará de lado sus redes sociales.