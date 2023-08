Todo lo que debes saber de la nueva canción de Karol G y Feid

Karol G y Feid conforman, sin lugar a dudas, la pareja del momento. Los cantantes que se dejaron ver juntos el pasado 16 de junio, en la previa de un importante show de “Ferxxo”, habrían estado saliendo desde hace tiempo, aunque todavía no han dado detalles al respecto.

Los rumores de un romance entre los colombianos iniciaron hace varios meses, cuando sus fanáticos comenzaron a encontrar semejanzas entre los lugares que ambos visitaban, detalles como que vestían las mismas prendas y hasta frases que se habrían dedicado el uno al otro en sus canciones. Un claro ejemplo de esto último es el tema “Tus gafitas”, que pertenece al álbum “Mañana Será Bonito” y que, aparentemente, Karol le habría escrito a Feid.

En ese marco es que, su primera aparición pública de la mano causó furor entre sus fanáticos y los internautas en general. Y, desde entonces, todo lo que concierne a esa pareja da de qué hablar. Precisamente, hace un día, Karol G dio una entrevista en la que se animó a dar más detalles sobre su emergente relación.

KAROL G Y FEID SE DEJARON VER JUNTOS EN JUNIO. FOTO: TWITTER / ARCHIVO

Todo lo que se sabe de la nueva colaboración entre Karol y Feid

La “Bichota” se posicionó entre las tendencias del día por posar para la portada de la mítica revista Rolling Stone. Como si fuera poco, Carolina Giraldo Navarro se animó a hablar de su cercanía a Feid, el artista con el que se la relaciona desde hace tiempo. En la entrevista, Karol dijo que tenía planeado lanzar una canción con él en su reciente álbum “Mañana Será Bonito: Bichota Season”, pero se dieron los tiempos.

“Es una canción de desamor, o sea, es que eso es lo mejor de todo”, dijo Karol al hablar de “Verano rosa”, su segunda colaboración con Feid, tras “Friki”. Además, la periodista Isabella Herrera reveló que esta canción aparece tachada en la imagen en la que la artista paisa reveló el tracklist del álbum.

Asimismo, la cantante de “Mientras me curo del cora’” no había con quién grabar esa canción, motivo por el que Salomón Villada Hoyos (nombre real de Feid) se ofreció a cantar. “[Feid] dice; ‘yo sé que tú estás buscando como mil personas, has pensado en mil personas y nadie te encaja, pero… ¿me vas a dejar montarme en esa canción?’”, contó Karol.

“Nosotros estuvimos mucho tiempo que no hablábamos, que nos dejamos de hablar y casi que no sabía nada de él”, confesó Karol cuando la periodista indagó en su relación con Feid. Fue hasta que ambos artistas se encontraban en su mejor momento que la cantante decidió volver a ponerse en contacto con él y elegirlo como talonero de sus conciertos en 2021. Desde entonces, el amor comenzó a surgir.