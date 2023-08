Conoce más de la nueva serie empoderada de Camila Sodi qué pisará fuerte la pantalla con una historia hiper apabullante

Camila Sodi sorprendió al dar a conocer un nuevo proyecto audiovisual aunque dejó por sabido qué no será uno más cómo siempre si no qué tendrá una cuota extra en cuánto a la creatividad. Este 25 de agosto estrenará por la plataforma de streaming VIX y co producción de Paramount +, 'Cualquier Parecido', una verdadera historia atrapante en la qué la artista no solo pondrá en juego un fuerte papel de feminismo si no qué además es una de las productoras.

El vistazo de esta inquietante serie

¿De qué trata?

Narra la vida de Carlota (interpretado por Camila Sodi), una actriz mexicana qué lleva algunos años de matrimonio junto a un popular y exitoso cantante, a quién acompañaba en todo aún dejando sus deseos de lado, hasta qué de golpe ella toma la decisión de continuar adelante con su vida de artista, faceta qué ha abandonado por haber estado al lado de un hombre qué nunca la valoró y luego cómo se empiezan a desatar una serie de situaciones qué desencadenan nuevos accionares y vínculos en la vida de Carlota.

El proceso

Por medio de Instagram, la embajadora de Pantene y modelo, Camila Sodi compartió algunos momentos de lo qué fue la creación de esta nueva pieza audiovisual en la qué han nacido centenares de frases sobre los personajes y hasta el surgimiento de cómo llevó a cabo la dirección.

Fuente: Imagen - Instagram @camilasodi

"Así empezó esta serie: con un Facetime (o varios...) y terminó en lo qué van a ver por Vix este 25 de agosto", reza la descripción qué puso Camila no solo anunciando oficialmente la fecha del lanzamiento oficial si no qué lo acompañó con un total de nueve fotografías contando más sobre el desarrollo del proyecto con sumo entusiasmo y esto decía:

"Después de varios FaceTimes que incluían: "Ya me voy a casar!", "Estoy más feliz y enamorada que nunca" y "ahora si es en serio" seguidos de varios "no se que estaba pensando", "ese güey ni al caso" y el clásico "no estaba mejor el pasado que dejé ir?!. Mi mejor amiga me dijo que por que no escribía mis aventuras (que son más desaventuras) amorosas. Cada cita que tenía era peor (o mejor, si lo ves por su valor cómico) que la siguiente", siguió respecto de diferentes frases qué iba recordando de sus fallidos vínculos amorosos y qué hoy lleva esos dichos a la serie.

"Escribí una idea que no se movía. Hasta que llegó Natasha y le metió su pluma. Decidimos hacer equipo y antes de terminar el año estábamos produciéndola. Un sueño hecho realidad Queríamos hablar de: amor, desamor, dolor, de como las relaciones también tienen un periodo de duelo. Por lo perdido. Por los pedazos de uno mismo que se perdieron en el camino. De cómo hay que transitar el dolor y transformarlo reinventarse o "morir", continúo haciendo mención a su vez a quién la acompañó en todas las etapas, su amiga y productora tambien de 'cualquier parecido', Natasha Ybarra Klor.

Fuente: imagen - instagram @camilasodi

Mas puntos vinculados a 'cualquier parecido'.

En una parte del extenso texto se la ve citando a la guionista estadounidense Nora Ephron además de hablar sobre el rol central qué ha tenido la música y los roles vinculares: "La música la hace mi duende Pambo, y es un full circle moment para nosotras/ nos conocimos en la escuela de música. Hicimos una canción para la serie muy 90's que nos da risa y amamos. Es su primera vez actuando, la DIRIGE Karina una MUJER muy talentosa, sensible y chingona! Tenemos un GRAN cast. Lleno de gente de almas hermosas y tuvimos un crew increible donde no faltaban las risas, los pasteles y el amor! Gracias a todes por todo les amo", cerró en cuánto al gran arte qué se esconde detrás de la enorme producción.