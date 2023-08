Toma aire antes de ver a Kim Kardashian con un mono de transparencias

Kim Kardashian es ampliamente conocida como una musa en la industria de la moda y el entretenimiento. A lo largo de su carrera ha ganado popularidad convirtiéndose en empresaria, modelo y personalidad televisiva en el reality show familiar 'Keeping Up with the Kardashians'. Recientemente la socialité compartió un carrete de fotos luciendo un mono de transparencias y dio que hablar entre los usuarios de Instagram.

La empresaria tiene un estilo distintivo que la hace destacar del resto y esto lo ha demostrado en incontables eventos de moda, así como también en su presencia en las redes sociales, ya que suele compartir fotos de su estilo de vida y siempre muestra su atuendo. Con el paso de los años ha sido embajadora de marcas de belleza y moda e incluso ha lanzado varias líneas de productos que incluyen maquillaje, fragancias y ropa.

Kim Kardashian lleva un mono de transparencias rosa. Imagen de Instagram @kimkardashian.

Hace unas horas atrás, Kim se animó a compartir varias imágenes en su perfil de Instagram, donde la siguen más de 363 millones de seguidores, causando una revolución. En esta ocasión, la dueña de Skims mostró su bellísimo look inspirado en la tendencia del momento, el 'Barbie Core'. Además, la empresaria aprovechó para compartir un mensaje de inspiración para todos sus fans.

En las fotografías se observa a Kardashian presumiendo su figura perfecta enfundada en un mono de transparencias en color rosa. Se trata de una prenda con un bordado de flores con un diseño entallado al cuerpo, perfecto para lucir las curvas. Esta vez, la socialité lo combinó con unos pendientes colgantes de tamaño prominente y un maquillaje con las pestañas cargadas de máscara.

Kim Kardashian presume su silueta con un enterizo al cuerpo. Imagen de Instagram.

En el pie del posteo Kim escribió: "Cuando no te sacrificas por lo que quieres, lo que quieres se convierte en el sacrificio". No es la primera vez que la empresaria comparte un mensaje de inspiración con sus fans, puesto que le gusta mantenerse en contacto con sus seguidores y enviarles mensajes positivos.