Quién acompaña a la bellísima Claudia Albertario en Miami

Al igual que muchas actrices argentinas, Claudia Albertario es muy activa en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde la siguen cientos y cientos de personas, la artista suele compartir muchos momentos de su vida diaria.

Hoy, comparte contenido desde los Estados Unidos, país en el que se instaló años atrás junto a, en ese entonces, su marido. Sobre su mudanza, contó: "Al principio me costó… No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando".

Claudia Albertario encandila con su belleza

En América del Norte, Albertario lanzó su marca de ropa y también estudió. Se recibió de Licenciada en Bienes Raíces y ese es su actual trabajo. "Decidí estudiar por primera vez en mi vida. ¡Lo logré! Ahora tengo una licenciatura. Otro challenge para mí", confesó a ¡HOLA!

Casi por casualidad, la bellísima artista descubrió su vocación. Sucedió que vendió un departamento que tenía en Buenos Aires y optó por invertir el dinero en EEUU. Le gustó el resultado que obtuvo y eso la impulsó a aprender más sobre el tema.

Claudia Albertario trabaja en Bienes Raíces

En la web, Albertario suele compartir todo tipo de contenido relacionado tanto con su trabajo, como con lo que realiza en su tiempo libre. Ahora, desde Miami, enseñó que estaba armando un mueble y reveló quién la acompañaba en su tarea. "Luismi acompaña", escribió en el clip de corta duración en el que se escucha al cantante de fondo.

