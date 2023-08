Pedro Pascal visitó una exhibición creada en su honor y no lo dejaron entrar

Pedro Pascal es conocido por participar en 'The Mandalorian', 'Narcos', 'Kingsman: The Golden Circle', 'The Last of Us' y otras producciones exitosas. Por este motivo se ha ganado el cariño del público e incluso ha sido objeto de homenajes artísticos. Recientemente se dio a conocer que el actor asistió a una exposición de arte inspirada en su persona, pero se encontró con un obstáculo inesperado así que no pudo ingresar.

La celebridad chileno-estadounidense posee una impecable habilidad actoral por lo que es conocido por sus versátiles interpretaciones en cine y televisión. Pascal ha pasado por una variedad de roles en diferentes géneros que incluyen desde dramas hasta películas de acción y ciencia ficción. Por esta razón, se ha ganado una gran base de seguidores a lo largo de todo el mundo.

Pedro Pascal es un actor de teatro, televisión, cine, voz y director teatral chileno naturalizado estadounidense. Imagen de Instagram

Hace unos días atrás, el actor viajó a Inglaterra junto con Russell Tibet y Robert Diament, sus amigos y colegas del podcast 'Talk Art'. Al parecer, querían conocer la exposición 'ADHD Hyper Fixation and why it looks like I love Pedro Pascal' de la artista Heidi Gentle Burrell. Sin embargo cuando llegaron se encontraron con una sorpresa, un impedimento por el cual no pudieron disfrutar de la obra artística.

La muestra queda en la Galería de Arte Rhodes en Margate y se compone de 14 piezas entre las que se destacan algunos bocetos y una mezcla de pintura. Sin embargo, Pascal y sus amigos no pudieron disfrutar de la exposición en vivo y en directo ya que estaba cerrada. Minutos después de llegar al lugar los tres se tomaron una selfie y la colgaron en la cuenta de Instagram de Talk Art.

Russell Tibet, Pedro Pascal y Robert Diament en la puerta de la muestra. Imagen de Instagram @talkart.

Heidi Gentle Burrell conversó con The Independent y habló al respecto: "Fue una locura absoluta. Mucha gente adorable me ha mandado mensajes en los últimos días. Entiendo completamente por qué Robert no me dijo que iría con Pedro, ellos quieren su privacidad. Pero estoy un poco triste por habérmelos perdido". Por otro lado, la artista destacó su profunda admiración por el actor y comentó que se considera seguidora de sus proyectos.