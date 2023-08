Este fue el gesto más feo que se vio en Grand Prix

Bajo el padrinazgo de la humorista Ana Morgade, el pueblo Aguilar de Campoo es uno de los representantes más fuertes que tiene el Grand Prix del Verano. Le ganó 26 a 20 a Cervelló de Barcelona, apadrinado por Xuso Jones, y espera por el resultado de Tineo (Asturias) frente a Los Montesinos (Alicante).

Aunque no se esperaba que suceda, el equipo amarillo de la artista tuvo en la semana un feo incidente con la icónica vaquilla Gabriela, la mascota que acompaña a Ramón García desde los comienzos del programa en 1995. Mientras realizaban la prueba de los bebés gigantes que corren por el plató con bolas de baloncesto, un momento violento y a la vez gracioso captó la atención de todos.

El incidente entre Aguilar de Campoo y la vaquilla en el Grand Prix del Verano.

La prueba Baloncesto en Pañales es una de las más divertidas y a la vez más complicadas del ciclo conducido por Ramón García, Michelle Calvó y Cristinini. Esto es debido a que tienen que correr a través de la cinta con los pies atados mientras intentan encestar la bola gigante en un aro.

Sumado a esa dificultad de base, Cervelló, del equipo azul, utilizó su comodín y pidió ayuda de la vaquilla para ese momento del programa. La tarea de Gabriela era desestabilizar a los participantes del otro equipo, el amarillo, para que no pudieran encestar de manera cómoda. Durante el juego, todo era risas, incluso para los desestabilizados del equipo amarillo.

El problema fue cuando atacó a un concursante con la fuerza suficiente como para tirarlo de la cinta. El participante del dorsal 10, furioso, le lanzó la bola con violencia hacia el cuerpo a la vaquilla, quien la recibió en el cartel que sostenía con sus manos y apenas se desestabilizó un poco del lugar.

El concursante del equipo amarillo le lanzó la bola a la vaquilla tras el enojo.

Miguel del Pozo, el hombre que está adentro del disfraz de la vaquilla, bromeó en la aplicación X (Ex Twitter) sobre el momento: "Soy el que va dentro de la vaquilla... y si hubiese estado en el lugar del concursante, hubiese hecho lo mismo. Me gané el bolazo, y me reí mucho, aunque no se note".

El programa de La 1 está pasando por uno de sus mejores momentos y se nota que, luego de 14 años, volvió más renovado que nunca para ser el gran éxito del verano en la televisión española.