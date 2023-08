Desde la cama, Charlotte Caniggia se llevó todas las miradas

Charlotte Caniggia prefiere no referirse a Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. "No me veo mucho con mis papás pero por lo menos tengo a mi hermano y eso me pone muy contenta", expresó al notero de A la tarde y añadió: "No tengo mucha relación con mis padres y está todo así. Y además, no quiero hablar de ellos".

"Estamos tratando de sanar el vínculo familiar y vamos a lograrlo. Es muy importante hacerlo. Hay familias muy complicadas pero hay que tratar de sanar las cosas", enfatizó.

Y, tras la llegada de su sobrina Venezia (hija de Alex Caniggia y Melody Luz), detalló: "Estamos todos bien por suerte. Esta es una familia bastante problemática, pero por suerte ahora hay paz".

Charlotte Caniggia cautiva con su hermosura

Sobre su presente, Charlotte indicó: "Estoy muy contenta, muy feliz. Voy a estar en el Bailando, así que súper bien. Soy tía, estoy muy feliz, después voy a ver a la bebé que es muy chiquita, muy chiquita. Y la amo".

Ella es muy activa en sus redes sociales y en Instagram comparte todo tipo de contenido con el que se lleva todas las miradas. Ahora lo hizo con una fotografía recostada en la cama. "Me encanta siempre venir a Uruguay país maravilloso muchas gracias", escribió Caniggia junto a la foto.