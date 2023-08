¿Quién es la hermana de Mario Casas? Conoce todo sobre ella

Mario Casas, uno de los actores españoles más talentosos y exitosos, a menudo se muestra con su familia. Al ser él tan famoso, sus hermanos también lograron cierto reconocimiento, aunque no tanto como él. Este es el caso de Sheila Casas, la única hermana mujer que tiene el protagonista de El inocente.

Sheila Casas, la única hija femenina que tuvieron Heidi Sierra y Ramón Casas, está acostumbrada a estar rodeada de fama debido a que su hermano es uno de los artistas más famosos de España. La joven estudió abogacía en la Universidad Complutense de Madrid, ciudad a la que la familia se mudó desde Galicia cuando sus hermanos eran pequeños.

Sheila Casas es la única hermana mujer de Mario Casas.

Además, es nada menos que la representante de Mario y por ende la encargada de cerrar todos los contratos de las producciones audiovisuales y publicidades que él realiza. Como si fuera poco, también se animó a actuar, apareciendo en varios anuncios y en la película 53 días de invierno.

"Me toca otro día más aquí, pero descartando cosas graves y quizás finalmente sea inflamación del hígado, aún faltan los resultados de algunas pruebas", explicó Sheila Casas en historias de su cuenta de Instagram, en la que tiene 435 mil seguidores.

La mujer de 35 años aprovecha su estancia en el hospital, que parece ser un poco larga, para conversar con sus fans en redes sociales.

Luego de recuperarse y de que le entregaran su comida elegida por el equipo médico, Sheila Casas bromeó: "Realmente me han cogido cariño. No quieren que me vaya y no saben cómo hacerlo".

La hermana de Mario Casas, Sheila Casas, fue ingresada en el hospital.

Además, publicó una foto de su plato de pollo con verduras y sopa de calabaza y al lado una foto de una hamburguesa, con la frase "Encuentra las 7 diferencias". Luego continuó con las ironías: "Bueno, bueno, por favor, qué pintón tiene esta comida" y "Un día más en la oficina, me ha tocado el desayuno. ¿Hola?".

Luego de varios días en el hospital, la hermana de Mario Casas recibió un conejo peluche de regalo que tiene en su cabeza la frase "te amo", a lo que Sheila Casas escribió: "He ligado". De todos modos, no se sabe quién le ha enviado ese presente.