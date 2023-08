María Pedraza se muestra al natural y desata una revolución

María Pedraza es conocida en todo el mundo gracias a sus diversas interpretaciones en diferentes series y producciones de televisión. Por este motivo ha cosechado una gran cantidad de adeptos que la apoyan y la siguen en las redes sociales. De hecho, en su cuenta personal de Instagram tiene más de 11 millones de seguidores.

La actriz nacida en Madrid, España, se convirtió en una figura muy popular por su papel en la serie 'La casa de papel', en donde interpretó a Alison Parker en las primeras temporadas. Asimismo, María participó en otras series como 'Élite' y 'Toyboy'. Además de su trabajo en este tipo de producciones, la española también ha incursionado en el mundo del cine en 'Amar', '¿A quién te llevarías a una isla desierta' y otras películas.

María Pedraza ha trabajado en televisión e incluso el cine. Imagen de Instagram.

Su trabajo frente a cámara le ha dado una enorme base de seguidores, así que tiene una gran comunidad en las redes sociales. Por esta razón, le encanta compartir fotos y videos para mostrar detalles de su vida personal y privada. Recientemente, Pedraza se animó a mostrarse al natural, sin una gota de maquillaje.

María no es de las mujeres que lleva make up a donde sea que vaya, sino más bien es de las que a veces dejan descansar el rostro y salen a la vida al natural. Hace unos días atrás, la actriz de 27 años se unió a esta tendencia más fresca, compartiendo una selfie en primer plano y mostrando su belleza sin llevar maquillaje. Cabe aclarar que no es la primera vez que la española se anima a mostrarse tal cual es.

María Pedraza estallo la red con su belleza. Imagen de Instagram.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar, así que llenaron la publicación de ‘likes’, reacciones y comentarios. Algunos cibernautas escribieron piropos dedicados a su belleza al natural, otros elogiaron su carrera en la actuación y otros aprovecharon para enviarle saludos.