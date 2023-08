Julieta Poggio anuncia su nueva era al estilo 'chica blondie'

Julieta Poggio está en lo más alto de su carrera, la artista qué en breve debutará en teatro junto a Jose María Muscari con 'Coqueluche' en las últimas horas volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram con un renovado cambio de look. Así fue cómo la también modelo lo compartió en la plataforma.

"Nueva era de rubia", reza la descripción qué puso Julieta Poggio dando a conocer finalmente el pelo qué tendrá su personaje llamada Juanita, en el qué interpreta a una joven qué está en un internado al cuidado de unas monjas cuándo de golpe son invadidas por una epidemia de tos.

En medio de una nueva campaña fotográfica, Julieta no solo presumió su gran figura con la nueva cabellera rubia y ondulada si no qué además logró hipnotizar a todos con un vestido hiper escotado negro con raya ancha al costado de verde flúo y cordones, de la marca Namila y tacones by Luciano Marra.

Sesión cautivadora

Además de haber modelado con ese primer vestuario, Julieta deslumbró a pura elegancia de total black y perteneciente al mismo showrroom, de pasar de un verde a un estilo darkness.

Fuente: Imagen - Instagram - @ylucasmata

Posando para las cámaras.

En el segundo y última vestimenta qué compartieron se la observó a Julieta luciendo un vestido largo con algunas transparencias de la marca de indumentaria de Haus of Hena y qué también ha lucido en su momento, Zaira Nara.