Hafsanur Sancaktutan abrió su corazón y contó sobre el calvario qué ha vivido durante su infancia

Hafsanur Sancaktutan es una de las grandes revelaciones por su protagónico estelar junto a Kerem Bürsin en 'YaÇokSeversen' y en las últimas horas se han revelado algunos datos más sobre su vida, la actriz qué hoy es tapa de L'Officiel junto al gran galán sigue dando qué hablar en medio de un momento de confesiones y así fue cómo por medio del Instagram del magazine ya se pueden observar las fotografías de ambos y las frases más movizantes cómo una de las qué hace mención la joven artista.

Hafsanur más intima qué nunca.

"¿Cómo va la vida?" "Eso es demasiado rápido. Tengo un miedo extraño a la velocidad, pero estoy feliz. Comenzando a sentirme más energética y emocionada", reza la descripción qué pusieron desde la cuenta en la qué el periodista busca indagar en lo profundo de Hafsanur Sancaktutan a lo qué rapidamente ella responde en cuánto a fuertes inquietudes sobre el futuro pero qué actualmente está en un buen momento.

"Cuando aterrizas en la fuente del miedo" Soy demasiado rápido. Tengo miedo de caer", adelantó para el medio de comunicación digital qué de a poco va a dando a conocer más sobre la campaña fotográfica de Hafsa y Kerem dónde abren su corazón acerca de 'amar'.

Testimonio pasado

Sucede qué hace un tiempo atrás, Hafsanur contó vía historias de Instagram una dura y cruda confesión de la qué guarda desde qué era pequeña y una de las cuentas de Twitter logró qué nuevamente se hiciera viral sus dichos.

dolor arrastrado.

"Lee, esta historia es muy conocida! ¡Cualquiera que diga que es una pena no ser escuchado! Sí, también abusas de los niños. ¡Admito que mi historia es similar! ¿Debería revelarlas todas? ¿Te avergonzarías de lo que hiciste?", se puede leer en la captura qué subió @keremlyy en el qué Hafsa hace mención a una comparativa entre una historia ajena y la propia.

"Mi abuelo abusó de mí. Soy nieta de un pedófilo. También fui acosado por mis primos, vecinos, colegas. No tenemos vergüenza, no tenemos miedo. Sé que no estamos solas. Chica no te calles No más silencio. Porque no estamos solos. Eres muy valioso. Porque te amo mucho", cerró revelado su atemorizante pasado en cuánto al grado de violencia de género por el qué le tocó atravesar.

Solidaridad y empatía

Frente a este caso qué volvió a resonar, muchos fanáticos se pronunciaron vía Twitter solidarizandose por todo el calvario por el qué ha pasado Hafsanur Sancaktutan quién tiene apenas 25 años. Aquí te compartimos algunos de los mensajes qué fueron circulando.

Mensajes en apoyo.

"No conocía a Hafsa, la estoy descubriendo ahora... Pero que una mujer de 23 años, cuente su historia sin tapujos y más en su país, para ayudar a otras mujeres a salir del infierno... Merece y tiene todo mi apoyo, admiración y respeto", twitteó @victorylmva3.

"Debo decir que la historia de Hafsa realmente me conmovió, abrazo demasiado fuerte a mi niña porque a pesar de ser tan joven haya sobrevivido a todo lo malo, es una guerrera", twitteó @kismet1808.

"Esta es la mujer a la que llamas débil, sin personalidad. Esta es la mujer a la que llamas niña, cuando de niña vivió una pesadilla. Detente ahora, deja de hablar si no sabes, la vida de las personas nunca debe estar en la lengua de otras personas. Deja a Hafsanur en paz", twitteó @keremlyy en cuánto al hate qué ha estado recibiendo por trabajar con Kerem en Ya Çok Seversen.

ponerse en el lugar del otro.

"Después de conocer su historia la amo aun mucho más dios mio ojala reciba todo el amor del mundo me alegra k Kerem este a su lado, seguro k es un gran apoyo", twitteó @empoderada23.