¿Eugenio Derbez quiere hacer un programa con sus exparejas? Esta es la verdad

La idea de Eugenio Derbez de sumar a todas sus exparejas a una temporada de De viaje con los Derbez parecería estar ganando cada vez más fuerza. Ahora, quien salió a hablar al respecto es Aislinn, la hija mayor del comediante, quien dijo que la propuesta podría funcionar y hasta se animó a hablar de la relación que hay entre su padre y Victoria Ruffo.

Todo comenzó con un particular ida y vuelta que se dio entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quienes fueron pareja, tuvieron un hijo (Eduardo) y se separaron en no muy buenos términos.

La actriz expresó que no tendría inconvenientes en trabajar con su ex, pero que este no la llama. Para sorpresa de todos, el actor y comediante se refirió al asunto en una entrevista y dio a entender que podría convocar a Victoria para un episodio de De viaje con los Derbez.

Asimismo, el actor expresó que su idea es aún más amplia y que podría incluir a todas las madres de sus hijos. De ser así, una nueva temporada del docu-reality que se emite por Amazon Prime Video podría contar con la presencia de Victoria Ruffo y también Gabriela Michel, Silvana Torres Prince y Alessandra Rosaldo (quien ya forma parte del programa).

Aislinn Derbez habla sobre su padre y la posibilidad de que haga un programa con sus exparejas

Quien acaba de sumarse al fenómeno en cuestión es nada más y nada menos que Aislinn Derbez, la primogénita del comediante. La actriz de 37 años fue abordada por la prensa en la alfombra roja de una entrega de premios y no dudó en expresar su parecer sobre el tema.

Consultada acerca de qué opina al respecto, dijo que cree que “sería una increíble idea, muy extraña, muy loca”, que “tal vez acabe muy mal”, pero que en definitiva “vale la pena”.

También opinó acerca de lo que significaría un reencuentro entre Eugenio Desbez y sus exparejas en términos de posibilidad de peleas y conflictos. “Yo siento que lo peor ya pasó, yo creo que todos ya están mucho más maduros y sanos como para que se complique, así que creo que es una buena idea”, reconoció. Eugenio Derbez posa con su actual esposa y sus 4 hijos.

“Todos estamos en un nivel donde nos queremos, agradecemos lo sucedido, no hay rencores. Ya nadie se quiere golpear con nadie”, agregó luego entre risas.

Para finalizar, dijo para ella la incorporación más delicada sería la de Victoria Ruffo, ya que es en el vínculo que hay entre esta y Eugenio Derbez “donde todavía puede haber un poco de rencor”.