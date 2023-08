Este es el nuevo tratamiento efectivo qué Britney Spears ha logrado conseguir para verse más natural

Britney Spears luego de un largo tiempo de haber estado sin hablar, finalmente la cantante decidió tomarse unos minutos para hacer una importante mención acerca del daño qué puede ocasionar el modificar los rasgos faciales. Así fue cómo lo comunicó en su Instagram oficial de 42.1 millones de followers.

"OK tengo una frente grande y necesito flequillo, pero siento que a veces no puedo ver con flequillo. Estoy compartiendo esto porque realmente funciona. Demasiadas veces, estos llamados "mejores médicos hacen un botox increíble. Nunca más en Los Ángeles", comenzó aclarando Britney Spears acerca de lo dañino qué puede llegar a ser un tratamiento facial y hasta burlandose de quienes se dan maña en ese rubro medicinal.

"Mi primera vez, acabo de hacer los labios ? en la ciudad de Nueva York. MUCHO diferente a LA... ¡Tan sutil, era un puchero adorable! El lugar tenía todos los pisos de madera y estaba crudo. Durante probablemente 10 a 15 años, no me han hecho bien las mías, ¿y qué pasa con las veces en que una ceja está arriba y la otra abajo? Ni siquiera pudo ser visto en 2 semanas", expresando más a fondo sobre su mala experiencia con la cirugía maxilofacial qué con el correr de los años le ha traído varios problemas.

"Las hermanas de mi amiga piensan que es divertido y se rien, pero me gustaría ver lo que harían si alguien le hiciera eso a su cara. OK... Así que tal vez en una película como "Just Go with It" donde las cejas de esa chica están desordenadas, eso es gracioso. Pero no en la vida real cuando un ojo es negro y azul y mucho más alto que el otro", haciendo mención a qué frente al cambio las amistades de su hermana terminaron por burlarse de las decisiones qué Britney había tomado.

"Lloré y luego digo, ¿cuándo va a desaparecer esto? "Oh, solo dale una semana o dos. " A veces los nervios actúan de esa manera y tienen un efecto inverso, y yo soy como, "parezco como si alguien me sacara la mierda a golpes" !!! Así que, por supuesto, vuelvo y se lo muestro al doctor. Ella dice que eso es completamente normal, y yo dije, "entonces, ¿por qué no puedo ir a ninguna parte durante dos semanas? y las hermanas de mi amiga se rieron. JODIDO BOTOX, jes horrible! Sio es increíble", cerró su discurso con una pregunta inconclusa de porqué existe un tiempo de reposo post procedimiento.